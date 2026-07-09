Виїхали через війну: коли українці за кордоном все ще мають сплачувати податки в Україні

Для податківців ви залишаєтесь резидентом України набагато довше, ніж мине перші півроку з вашого виїзду.

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Багато українців через війну нині проживають за межами країни. Значна частина з них виїхала як біженці, однак зберігає українське громадянство та майно в Україні. У Державній податковій службі зазначають, що тривале перебування за кордоном саме по собі не означає автоматичної втрати статусу податкового резидента України.

Відповідно до підпункту 14.1.213 Податкового кодексу України, визначення статусу податкового резидента здійснюється за встановленою послідовністю критеріїв.

ДПС оцінює зв’язки фізичної особи з Україною крок за кроком. Якщо один із визначених законодавством критеріїв підтверджує статус резидента, подальше застосування інших критеріїв уже не здійснюється.

При цьому під час оцінки можуть враховуватися різні обставини, зокрема громадянство України, наявність житла чи інших зв’язків із державою.

За позицією податкової служби, громадянин України може залишатися податковим резидентом навіть у випадку тривалого перебування за межами країни, якщо зберігається достатній зв’язок з Україною.

Для визначення статусу необхідно враховувати всі обставини, передбачені Податковим кодексом України, а не лише термін перебування за кордоном.

Для припинення статусу податкового резидента України необхідно підтвердити наявність відповідних підстав згідно із законодавством та правилами визначення резидентства.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінецьроз’яснив що таке податкове резидентство та як українцям платити податки за кордоном.

Податкове резидентство — це ознака, що вказує на максимально тісний контакт людини з країною, якій вона сплачує податки.

Податковий резидент — особа, яка за законодавством певної держави підлягає оподаткуванню в ній на підставі місця проживання, постійного місця перебування, місця реєстрації або іншого аналогічного критерію.