Шлюб через «Дію» закріплять законом: що зміниться для молодят і скільки пар вже одружилися онлайн у 2026 році

Профільний комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити законопроєкт про онлайн-реєстрацію шлюбу через «Дію».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Онлайн-реєстрація шлюбу в Україні поступово стає звичним способом офіційного оформлення сімейних відносин. Сервіс, який наразі працює в межах експериментального проєкту, уже дозволив десяткам тисяч українців укласти шлюб дистанційно. З огляду на його популярність держава планує закріпити можливість онлайн-реєстрації шлюбу на законодавчому рівні.

Онлайн-шлюб планують закріпити на рівні закону

Як повідомляла «Судово-юридична газета», у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №15306, яким пропонується законодавчо врегулювати державну реєстрацію шлюбу в електронній формі через портал електронних послуг.

Необхідність ухвалення такого закону автори ініціативи пояснюють потребою забезпечити право на шлюб громадянам, які через війну перебувають у різних регіонах України або за її межами. Крім того, підставою для законодавчих змін стали результати реалізації сервісу «Шлюб онлайн», яким уже скористалися десятки тисяч пар.

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав законопроєкт і рекомендував парламенту ухвалити його в цілому.

У парламенті зазначають, що цифровий формат реєстрації дає змогу значно скоротити строки оформлення шлюбу: якщо за стандартною процедурою необхідно чекати один місяць, то онлайн-сервіс дозволяє пройти всі етапи приблизно за п'ять днів.

Пілотний проєкт, який стартував у вересні 2024 року, завершується цього року. Його тестування тривало майже два роки, а завершення експериментального етапу заплановане на серпень.

За оцінкою Верховної Ради, законодавче врегулювання онлайн-реєстрації шлюбу забезпечить правову основу для роботи сервісу, яким уже користуються близько 40% пар, що одружуються в Україні.

Майже 40% шлюбів українці вже укладають онлайн

У Міністерстві юстиції повідомили, що популярність онлайн-реєстрації шлюбу продовжує зростати. За даними відомства, у першому півріччі 2026 року майже чотири з десяти зареєстрованих шлюбів були укладені дистанційно.

Загалом у січні—червні 2026 року в Україні зареєстровано 79 516 шлюбів, із яких 30 488 оформлено в електронній формі. Таким чином, частка онлайн-реєстрацій становила 38,3%.

Для порівняння, протягом 2025 року органи державної реєстрації актів цивільного стану зареєстрували 165 587 шлюбів, із яких лише 18,4% були оформлені онлайн.

Наразі сервіс працює через три цифрові офіси ДРАЦС — у Києві, Львові та Дніпрі, що дає змогу українцям укладати шлюб дистанційно незалежно від місця їхнього перебування.

Перший цифровий офіс запрацював у Києві у вересні 2024 року, де відтоді онлайн зареєстровано 36 823 шлюби. У вересні 2025 року до проєкту долучилися Львів і Дніпро. З цього часу у Львові дистанційно оформили 8 224 шлюби, а у Дніпрі — 17 239.

Станом на 1 липня 2026 року через цифрові офіси ДРАЦС в електронній формі загалом зареєстровано 62 286 шлюбів.

Як писала «Судово-юридична газета», законопроєкт №15306 пропонує внести зміни до Сімейного кодексу України, які дозволять подавати заяву про державну реєстрацію шлюбу не лише особисто до органу ДРАЦС, а й через портал електронних послуг. Водночас порядок подання заяви та проведення онлайн-реєстрації має визначити Кабінет Міністрів. При цьому оформлення такої заяви через представника в електронному форматі не допускатиметься.

Документ також передбачає окремі строки для дистанційної реєстрації шлюбу. Зокрема, провести реєстрацію можна буде не раніше ніж через три календарні дні після обрання дати через електронний сервіс.

Ключовою новелою законопроєкту є законодавче закріплення можливості укладення шлюбу в дистанційному форматі. Передбачається, що державна реєстрація шлюбу та індивідуальний обряд відбуватимуться через Єдиний державний вебпортал електронних послуг у режимі відеоконференції за участю наречених і працівника органу ДРАЦС у реальному часі.

Участь у такій церемонії буде можливою лише після проходження електронної ідентифікації та автентифікації із застосуванням віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія. Підпис» («Дія ID»).

Підтвердження добровільної згоди на шлюб здійснюватиметься шляхом підписання електронного актового запису за допомогою «Дія. Підпис» («Дія ID»), після чого документ буде засвідчений кваліфікованим електронним підписом працівника органу державної реєстрації актів цивільного стану.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.