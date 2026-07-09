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Трьох суддів звільнено з посад: рішення ВРП

10:25, 9 липня 2026
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Вища рада правосуддя задовольнила заяви про відставку та звільнила з посад трьох суддів.
Трьох суддів звільнено з посад: рішення ВРП
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Вища рада правосуддя розглянула та задовольнила заяви про відставку трьох суддів. Відповідне рішення ухвалено у зв’язку з поданням суддями заяв про звільнення з посад у відставку відповідно до законодавства.

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Зокрема, задоволено заяви про відставку:

  • Василя Овчарика — судді Ічнянського районного суду Чернігівської області;
  • Людмили Сокирко — судді Білозерського районного суду Херсонської області (відряджена до Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області). Нещодавно, у березні 2026 року, вона була обрана головою Рожнятівського районного суду;
  • Ганни Якімець — судді Західного апеляційного господарського суду.

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суддя звільнення ВРП

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