Трьох суддів звільнено з посад: рішення ВРП

Вища рада правосуддя задовольнила заяви про відставку та звільнила з посад трьох суддів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя розглянула та задовольнила заяви про відставку трьох суддів. Відповідне рішення ухвалено у зв’язку з поданням суддями заяв про звільнення з посад у відставку відповідно до законодавства.

Зокрема, задоволено заяви про відставку:

Василя Овчарика — судді Ічнянського районного суду Чернігівської області;

Людмили Сокирко — судді Білозерського районного суду Херсонської області (відряджена до Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області). Нещодавно, у березні 2026 року, вона була обрана головою Рожнятівського районного суду;

Ганни Якімець — судді Західного апеляційного господарського суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.