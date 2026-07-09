Трьох суддів звільнено з посад: рішення ВРП
10:25, 9 липня 2026
Вища рада правосуддя задовольнила заяви про відставку та звільнила з посад трьох суддів.
Вища рада правосуддя розглянула та задовольнила заяви про відставку трьох суддів. Відповідне рішення ухвалено у зв’язку з поданням суддями заяв про звільнення з посад у відставку відповідно до законодавства.
Зокрема, задоволено заяви про відставку:
- Василя Овчарика — судді Ічнянського районного суду Чернігівської області;
- Людмили Сокирко — судді Білозерського районного суду Херсонської області (відряджена до Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області). Нещодавно, у березні 2026 року, вона була обрана головою Рожнятівського районного суду;
- Ганни Якімець — судді Західного апеляційного господарського суду.
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