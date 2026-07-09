Трое судей уволены с должностей: решение ВСП
10:25, 9 июля 2026
Высший совет правосудия удовлетворил заявления об отставке и уволил с должностей трех судей.
Высший совет правосудия рассмотрел и удовлетворил заявления об отставке трех судей. Соответствующее решение принято в связи с подачей судьями заявлений об увольнении с должностей в отставку в соответствии с законодательством.
В частности, удовлетворены заявления об отставке:
- Василия Овчарика — судьи Ичнянского районного суда Черниговской области;
- Людмилы Сокирко — судьи Белозерского районного суда Херсонской области (командирована в Рожнятовский районный суд Ивано-Франковской области). Недавно, в марте 2026 года, она была избрана председателем Рожнятовского районного суда;
- Анны Якимец — судьи Западного апелляционного хозяйственного суда.
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