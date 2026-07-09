  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Трое судей уволены с должностей: решение ВСП

10:25, 9 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Высший совет правосудия удовлетворил заявления об отставке и уволил с должностей трех судей.
Трое судей уволены с должностей: решение ВСП
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия рассмотрел и удовлетворил заявления об отставке трех судей. Соответствующее решение принято в связи с подачей судьями заявлений об увольнении с должностей в отставку в соответствии с законодательством.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В частности, удовлетворены заявления об отставке:

  • Василия Овчарика — судьи Ичнянского районного суда Черниговской области;
  • Людмилы Сокирко — судьи Белозерского районного суда Херсонской области (командирована в Рожнятовский районный суд Ивано-Франковской области). Недавно, в марте 2026 года, она была избрана председателем Рожнятовского районного суда;
  • Анны Якимец — судьи Западного апелляционного хозяйственного суда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судья увольнение ВСП

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

При каких условиях при разделе имущества один из супругов получает автомобиль, а другой — денежную компенсацию: позиция Верховного Суда

Отсутствие согласия между бывшими супругами не исключает присуждения компенсации за долю автомобиля.

В Апелляционную палату ВАКС может попасть судья из Черниговской области: что известно об Инне Смаль

ВСП внес Президенту представление о назначении Инны Смаль судьей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

Как проверить, используются ли алименты в интересах ребенка: в каких случаях плательщик может потребовать проведения проверки

Плательщик алиментов имеет право инициировать проверку, если считает, что средства используются не для обеспечения потребностей ребенка.

Трое судей уволены с должностей: решение ВСП

Высший совет правосудия удовлетворил заявления об отставке и уволил с должностей трех судей.

Верховный Суд отменил приговор мужчине, который отобрал телефон за долг в 1000 грн: в его действиях усмотрели признаки разбоя

Изъятие имущества в качестве залога за долг: Верховный Суд указал на ошибки судов при разграничении разбоя и принуждения к исполнению обязательств.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]