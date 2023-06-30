В Офисе Генпрокурора прокомментировали разоблачение депутата Сергея Алексеева, видео

Нардеп путём обмана завладел деньгами гражданина Германии на сумму 50 тысяч долларов.

Как сообщалось, Офис Генпрокурора объявил подозрение народному депутату, главе подкомитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергею Алексееву за обман и незаконное завладение деньгами гражданина Германии.

«За 50 тысяч долларов нардеп обещал иностранцу свое содействие в предотвращении экстрадиции. Для этого парламентарий «гарантировал» использовать свои связи в суде, чтобы отменить решение Государственной миграционной службы Украины об отказе в предоставлении иностранцу статуса беженца», – рассказали правоохранители.

Заместитель Генерального прокурора Антон Войтенко прокомментировал разоблачение народного депутата Сергея Алексеева на мошенничестве.

По его словам, процесс разоблачения начался с апреля 2023 года.

Правоохранители задокументировали факт получения нардепом 20 тысяч долларов – первой части денежного вознаграждения, и уличили его в получении второго «транша» в размере 30 тысяч долларов.

На основании собранных улик Генеральный прокурор Украины санкционировал объявление парламентарию о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах).

По месту жительства подозреваемого продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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