Працівникам на територіях бойових дій хочуть надати спеціальний статус і звільнити від ПДФО: що пропонує законопроєкт

В Україні можуть запровадити спеціальний статус для працівників на територіях активних бойових дій, підвищену оплату праці та звільнення від ПДФО — відповідний законопроєкт підтримав профільний комітет.

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Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував парламенту прийняти за основу законопроєкт №15340, який передбачає запровадження спеціального статусу для осіб, що забезпечують життєдіяльність населення, роботу держави та критичної інфраструктури на територіях активних бойових дій.

Метою законопроєкту є створення спеціального правового механізму визнання, захисту та соціального забезпечення осіб, які під час воєнного стану особисто працюють на територіях активних бойових дій, забезпечуючи життєдіяльність населення, роботу державних органів, територіальних громад, об'єктів критичної інфраструктури та державних електронних інформаційних ресурсів.

Документ пропонує:

запровадити спеціальний режим оплати праці для осіб, які працюють у районах активних бойових дій, шляхом укладення строкових трудових контрактів із підвищеною оплатою, додатковими гарантіями та компенсаціями за ризик;

дозволити застосування вахтового методу роботи для забезпечення діяльності критично важливих підприємств, установ і служб у прифронтових районах із подальшою ротацією працівників, забезпеченням проживання, транспортування та соціального захисту;

встановити спеціальний статус «учасник забезпечення життєдіяльності на територіях активних бойових дій» для працівників, які фактично та особисто виконують трудові обов'язки в умовах підвищеної небезпеки. Статус пропонується надавати виключно за особисте виконання таких функцій.

Як раніше писала «Судово-юридична газета» у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15340, яким пропонується запровадити окремий статус учасника забезпечення життєдіяльності на територіях активних бойових дій для працівників, які фактично виконують суспільно важливі функції в небезпечних умовах.

Законопроєкт передбачає податкові гарантії для осіб, яким буде надано статус учасника забезпечення життєдіяльності на територіях активних бойових дій.

Ключова ідея — запровадження податкової гарантії, яка дозволить не включати до оподатковуваного доходу окремі виплати працівникам, якщо вони:

фактично і особисто працюють на територіях активних бойових дій;

виконують суспільно необхідні функції (медицина, енергетика, транспорт, держуправління, комунальні та інші служби);

мають підтверджені періоди такої роботи.

Документ передбачає запровадження податкової пільги для осіб, які отримають статус учасника забезпечення життєдіяльності на територіях активних бойових дій. Пропонується звільнити від сплати податку на доходи фізичних осіб заробітну плату, посадові оклади, грошове забезпечення, а також надбавки, доплати, премії, винагороди, компенсаційні, заохочувальні та інші виплати, нараховані за періоди фактичного особистого виконання роботи в районах активних бойових дій.

Скористатися цією податковою пільгою можна буде лише за умови документального підтвердження спеціального статусу та періодів роботи. Якщо на момент нарахування доходу таких документів не буде, оподаткування здійснюватиметься у загальному порядку. Після отримання необхідного підтвердження передбачається можливість провести перерахунок сплаченого податку.

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