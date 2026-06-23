Працівникам прифронтових територій можуть надати новий статус із надбавками та страховим захистом — що пропонують у Раді

Законопроєкт встановлює окремий статус для осіб, які забезпечують життєдіяльність у зонах бойових дій.

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У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт №15340 про створення окремого правового статусу для осіб, які в умовах повномасштабної війни забезпечують життєдіяльність на територіях активних бойових дій.

Необхідність цього законопроєкту обґрунтовується тим, що з початку вторгнення Росії значна кількість працівників державного та приватного секторів продовжує виконувати критично важливі функції безпосередньо в зонах підвищеної небезпеки. Йдеться про медиків, комунальників, енергетиків, рятувальників, працівників транспорту, зв’язку, соціальної сфери, органів влади та об’єктів критичної інфраструктури — тобто всіх, від роботи яких залежить базове функціонування громад і держави в умовах бойових дій.

Наразі чинне законодавство не містить єдиного комплексного підходу до визначення їхнього правового статусу та не забезпечує належного механізму фіксації фактичної роботи саме на територіях активних бойових дій.

Через це виникає правова невизначеність між тими, хто реально перебуває і працює в небезпечних умовах, і тими, хто виконує функції дистанційно або формально перебуває у трудових відносинах без фактичної присутності на таких територіях.

Що передбачає законопроєкт

Законопроєкт передбачає, що право на статус учасника забезпечення життєдіяльності на територіях активних бойових дій надається особам, які виконували трудові, службові або інші суспільно необхідні функції за умови їх безпосереднього перебування у відповідних районах.

До таких осіб належать працівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, працівники критичної інфраструктури, державних органів і органів місцевого самоврядування, судів, правоохоронних органів, закладів соціальної, медичної, освітньої та інших сфер. Такий статус надається за умови підтвердження такого виконання сумарно не менше шести місяців, незалежно від безперервності, у тому числі за графіками змінності, чергуванням, вахтовим методом, ротацією або відрядженнями. До стажу зараховується лише час фактичного перебування на відповідних територіях.

Особам, яким надано статус, видається посвідчення встановленого зразка. Облік таких осіб ведеться в Єдиному державному реєстрі учасників забезпечення життєдіяльності на територіях активних бойових дій із внесенням підтверджених періодів виконання функцій, що використовуються для застосування передбачених законом гарантій.

Статус не надається особам, які:

виконували роботу дистанційно або надомно з інших територій;

виконували лише разові завдання без перебування на відповідних територіях;

перебували у трудових чи службових відносинах, але фактично не працювали на відповідних територіях;

виконували завдання з інших територій без безпосередньої присутності, крім випадків, прямо передбачених законом.

Гарантії, оплата праці та фінансове забезпечення учасників на територіях активних бойових дій

Також законопроєкт передбачає, що учасникам забезпечення життєдіяльності на територіях активних бойових дій надаються гарантії соціального, трудового, службового, податкового, страхового, медичного, реабілітаційного та безпекового захисту.

Спеціальний режим оплати праці включає основну заробітну плату, обов’язкову та додаткову надбавки, премії, компенсаційні та інші виплати, при цьому надбавки є мінімальними державними гарантіями, а всі інші виплати не замінюють основну заробітну плату і не можуть бути підставою для її зменшення. Також, для таких працівників може формуватися окремий фонд оплати праці та фонд заохочень, призначений для додаткових виплат, страхування, житлового, транспортного та іншого забезпечення, який не може формуватися шляхом зменшення основної заробітної плати або мінімальних гарантій.

Фонд житла формується із:

житлових приміщень державної власності;

житлових приміщень комунальної власності;

службових жилих приміщень та гуртожитків;

житла, придбаного, збудованого, реконструйованого або відремонтованого за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів;

житла, переданого державі або територіальній громаді у встановленому законом порядку;

безхазяйного нерухомого майна після взяття його на облік та оформлення права власності;

іншого житла, набутого державою або територіальною громадою на законних підставах.

Таке житло не підлягатиме приватизації.

Контракти для працівників та соціальний захист сімей

Крім того, законопроєкт передбачає, що для працівників, які виконують функції на відповідних територіях, контракт укладається на строк, визначений сторонами з урахуванням характеру функцій, безпекової ситуації та потреби забезпечення життєдіяльності населення і функціонування держави та інфраструктури. Такий контракт може продовжуватися за згодою сторін, але не довше ніж на період дії воєнного стану та шість місяців після його припинення або скасування, а у разі дострокового припинення виконання функцій він припиняється або змінюється за згодою сторін.

У разі загибелі, смерті, зникнення безвісти за особливих обставин, полону, незаконного позбавлення свободи, тяжкого поранення, травми, захворювання, інвалідності, тривалої втрати працездатності, евакуації або інших обставин воєнного характеру, що унеможливлюють звернення особи, її члени сім’ї, законний представник або уповноважена особа мають право отримувати від роботодавця, державних органів та інших установ інформацію і документи, необхідні для оформлення виплат, компенсацій, страхових сум та соціального супроводу.

Якщо запитувана інформація або документи містять інформацію з обмеженим доступом, відповідний орган, роботодавець чи установа зобов’язані надати відкриту частину інформації або витяг у обсязі, достатньому для оформлення передбачених прав і виплат, якщо це не заборонено законом.

Зокрема, положення законопроєкту не встановлюють окремого правового статусу членів сім’ї учасника забезпечення життєдіяльності на територіях активних бойових дій та не створюють самостійного права на пільги, виплати чи компенсації, крім випадків, прямо передбачених законом, договором страхування, трудовим договором, контрактом або окремою бюджетною програмою.

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