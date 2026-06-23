Работникам прифронтовых территорий могут предоставить новый статус с надбавками и страховой защитой — что предлагают в Раде

Законопроект устанавливает отдельный статус для лиц, обеспечивающих жизнедеятельность в зонах боевых действий.

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В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №15340 о создании отдельного правового статуса для лиц, которые в условиях полномасштабной войны обеспечивают жизнедеятельность на территориях активных боевых действий.

Необходимость этого законопроекта обосновывается тем, что с начала вторжения России значительное количество работников государственного и частного сектора продолжает выполнять критически важные функции непосредственно в зонах повышенной опасности. Речь идет о медиках, коммунальщиках, энергетиках, спасателях, работниках транспорта, связи, социальной сферы, органов власти и объектов критической инфраструктуры — то есть всех, от работы которых зависит базовое функционирование общин и государства в условиях боевых действий.

В настоящее время действующее законодательство не содержит единого комплексного подхода к определению их правового статуса и не обеспечивает надлежащего механизма фиксации фактической работы именно на территориях активных боевых действий.

Из-за этого возникает правовая неопределенность между теми, кто реально находится и работает в опасных условиях, и теми, кто выполняет функции дистанционно или формально состоит в трудовых отношениях без фактического присутствия на таких территориях.

Что предусматривает законопроект

Законопроект предусматривает, что право на статус участника обеспечения жизнедеятельности на территориях активных боевых действий предоставляется лицам, которые выполняли трудовые, служебные или иные общественно необходимые функции при условии их непосредственного пребывания в соответствующих районах.

К таким лицам относятся работники предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, работники критической инфраструктуры, государственных органов и органов местного самоуправления, судов, правоохранительных органов, учреждений социальной, медицинской, образовательной и других сфер. Такой статус предоставляется при подтверждении указанной деятельности суммарно не менее шести месяцев, независимо от непрерывности, в том числе по графикам сменности, дежурствам, вахтовым методом, ротацией или командировками. В стаж засчитывается только время фактического пребывания на соответствующих территориях.

Лицам, которым предоставлен статус, выдается удостоверение установленного образца. Учет таких лиц ведется в Едином государственном реестре участников обеспечения жизнедеятельности на территориях активных боевых действий с внесением подтвержденных периодов выполнения функций, которые используются для применения предусмотренных законом гарантий.

Статус не предоставляется лицам, которые:

выполняли работу дистанционно или на дому с других территорий;

выполняли только разовые задания без пребывания на соответствующих территориях;

находились в трудовых или служебных отношениях, но фактически не работали на соответствующих территориях;

выполняли задания с других территорий без непосредственного присутствия, кроме случаев, прямо предусмотренных законом.

Гарантии, оплата труда и финансовое обеспечение участников на территориях активных боевых действий

Также законопроект предусматривает, что участникам обеспечения жизнедеятельности на территориях активных боевых действий предоставляются гарантии социальной, трудовой, служебной, налоговой, страховой, медицинской, реабилитационной и безопасности защиты.

Специальный режим оплаты труда включает основную заработную плату, обязательную и дополнительную надбавки, премии, компенсационные и иные выплаты. При этом надбавки являются минимальными государственными гарантиями, а все остальные выплаты не заменяют основную заработную плату и не могут быть основанием для ее уменьшения. Также для таких работников может формироваться отдельный фонд оплаты труда и фонд поощрений, предназначенный для дополнительных выплат, страхования, жилищного, транспортного и иного обеспечения, который не может формироваться за счет уменьшения основной заработной платы или минимальных гарантий.

Фонд жилья формируется из:

жилых помещений государственной собственности;

жилых помещений коммунальной собственности;

служебных жилых помещений и общежитий;

жилья, приобретенного, построенного, реконструированного или отремонтированного за счет средств государственного или местных бюджетов;

жилья, переданного государству или территориальной общине в установленном законом порядке;

бесхозяйного недвижимого имущества после постановки на учет и оформления права собственности;

иного жилья, приобретенного государством или территориальной общиной на законных основаниях.

Такое жилье не подлежит приватизации.

Контракты для работников и социальная защита семей

Кроме того, законопроект предусматривает, что для работников, выполняющих функции на соответствующих территориях, контракт заключается на срок, определенный сторонами с учетом характера функций, безопасности и потребностей обеспечения жизнедеятельности населения и функционирования государства и инфраструктуры. Такой контракт может продлеваться по соглашению сторон, но не дольше периода действия военного положения и шести месяцев после его прекращения или отмены. В случае досрочного прекращения выполнения функций он прекращается или изменяется по соглашению сторон.

В случае гибели, смерти, пропажи без вести при особых обстоятельствах, плена, незаконного лишения свободы, тяжелого ранения, травмы, заболевания, инвалидности, длительной утраты трудоспособности, эвакуации или других обстоятельств военного характера, препятствующих обращению лица, его члены семьи, законный представитель или уполномоченное лицо имеют право получать от работодателя, государственных органов и других учреждений информацию и документы, необходимые для оформления выплат, компенсаций, страховых сумм и социального сопровождения.

Если запрашиваемая информация или документы содержат сведения с ограниченным доступом, соответствующий орган, работодатель или учреждение обязаны предоставить открытую часть информации или выписку в объеме, достаточном для оформления предусмотренных прав и выплат, если это не запрещено законом.

При этом положения законопроекта не устанавливают отдельного правового статуса членов семьи участника обеспечения жизнедеятельности на территориях активных боевых действий и не создают самостоятельного права на льготы, выплаты или компенсации, кроме случаев, прямо предусмотренных законом, договором страхования, трудовым договором, контрактом или отдельной бюджетной программой.

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