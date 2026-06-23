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НКРЭКУ ввела новые правила тарификации на межгосударственных соединениях ГТС

18:39, 23 июня 2026
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Новые правила распределения мощности межгосударственных соединений начнут действовать с июля 2026 года и будут применяться к мощности, которая будет использоваться с начала нового газового года — с 1 октября 2026 года.
НКРЭКУ ввела новые правила тарификации на межгосударственных соединениях ГТС
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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 23 июня приняла решения, направленные на дальнейшую интеграцию газового рынка Украины в единый рынок природного газа ЕС. Изменения предусматривают внедрение европейских правил распределения мощности и тарифообразования на межгосударственных соединениях газотранспортной системы.

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В частности, Регулятор завершил нормативные шаги для внедрения совместных аукционов по распределению мощности межгосударственных соединений. Такой механизм предусматривает одновременное распределение мощности газотранспортной системы Украины и сопредельных стран, что соответствует европейской практике функционирования рынка природного газа.

Новые правила распределения мощности межгосударственных соединений начнут действовать с июля 2026 года и будут применяться к мощности, которая будет использоваться с начала нового газового года — с 1 октября 2026 года.

Для участия в аукционах заказчики услуг транспортировки должны заключить договоры не только с Оператором ГТС Украины, но и с операторами сопредельных газотранспортных систем государств — членов Европейского Союза и Республики Молдова. Заказчик, которому будет распределена объединенная мощность, получит право передать другому заказчику право подавать номинации и реноминации на такую мощность.

Кроме того, НКРЭКУ установила для ООО «Оператор ГТС Украины» тарифы на услуги транспортировки природного газа для точек входа и выхода на межгосударственных соединениях в единицах энергии (МВт·ч в сутки). Тарифы будут применяться с 1 октября 2026 года.

Переход к распределению мощности и определению тарифов в энергетических единицах обеспечит согласование функционирования украинской газотранспортной системы с подходами европейского рынка. Это повысит прозрачность правил доступа к межгосударственной инфраструктуре, будет способствовать надлежащему оформлению таможенных процедур при импорте природного газа и укреплению энергетической безопасности Украины.

Принятые решения являются важным шагом в выполнении обязательств Украины по интеграции с европейским рынком природного газа. Они обеспечивают имплементацию европейских сетевых кодексов и гармонизацию правил функционирования украинского газового рынка с законодательством ЕС.

В то же время эти решения являются очередным этапом реализации Дорожной карты «Долгосрочное решение для повышения коммерческой привлекательности Трансбалканского маршрута и гарантирования поставок природного газа в Украину», разработанной во исполнение требований DG Energy Европейской комиссии.

«Для потенциальных и действующих участников рынка решения НКРЭКУ определяют механизмы взаимодействия при бронировании мощности на межгосударственных соединениях и транспортировке природного газа.

В частности, для распределения мощности на украинско-польском межгосударственном соединении будет использоваться международная аукционная платформа GSA, а на межгосударственных соединениях с Венгрией, Словацкой Республикой, Румынией и Республикой Молдова — платформа RBP.

Для электронного взаимодействия с заказчиками услуг транспортировки будет использоваться информационная платформа Оператора ГТС Украины, а для определения маржинальных цен — данные торговой платформы ООО «Украинская энергетическая биржа», — добавили в Комиссии.

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НКРЕКП газ

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