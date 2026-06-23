Может ли суд вернуть иск, если неизвестно, где зарегистрирован ответчик — позиция ВС

КГС ВС указал на алгоритм процессуальных действий суда при подаче иска, если место проживания или регистрации ответчика истцу неизвестно.

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Невозможность установить официальную регистрацию ответчика через государственные базы данных не позволяет суду возвращать иск. Суд должен открыть производство по делу по последнему известному адресу ответчика, обеспечив его уведомление через веб-портал судебной власти.

К такому выводу пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда.

В деле, которое пересматривалось, истица обратилась в суд с иском о расторжении брака, указав последний известный адрес проживания мужа. Она обращала внимание на то, что с 2018 года не общается с мужем, а получить официальную справку о его регистрации не может из-за законодательных ограничений по защите персональных данных.

Суд первой инстанции возвратил исковое заявление истице, поскольку она не предоставила доказательств местонахождения имущества ответчика или его последнего зарегистрированного места жительства для подтверждения подсудности. Апелляционный суд согласился с выводом районного суда, мотивируя это тем, что обязанность предоставления таких доказательств возложена на участников дела, а их отсутствие ставит под сомнение вопрос подсудности.

КГС ВС отменил судебные решения судов предыдущих инстанций и направил дело в суд первой инстанции для решения вопроса об открытии производства по делу, сделав следующие правовые выводы.

Каждый имеет право на справедливое и публичное рассмотрение его дела в течение разумного срока независимым и беспристрастным судом, установленным законом, который разрешит спор относительно его прав и обязанностей гражданского характера (ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод).

Процессуальные нормы предназначены обеспечивать надлежащее отправление правосудия и соблюдение принципа правовой определенности, а также гарантировать сторонам право ожидать, что эти нормы применяются. Принцип правовой определенности применяется не только в отношении сторон, но и в отношении национальных судов (см. DIYA 97 v. UKRAINE, №19164/04, § 47, ЕСПЧ, от 21 октября 2010 года).

Иски к ответчику, место регистрации проживания или пребывания которого неизвестно, предъявляются по местонахождению имущества ответчика либо по последнему известному зарегистрированному месту его проживания или пребывания либо постоянного занятия (работы) (ч. 9 ст. 28 ГПК Украины).

Судья с целью определения подсудности может также пользоваться данными Единого государственного демографического реестра (ч. 8 ст. 185 ГПК Украины).

При отсутствии оснований для оставления искового заявления без движения, возврата искового заявления или отказа в открытии производства суд открывает производство по делу в течение пяти дней со дня поступления искового заявления либо заявления об устранении недостатков, поданного в порядке, предусмотренном ст. 185 этого Кодекса. Если ответчиком указано физическое лицо, не имеющее статуса предпринимателя, суд открывает производство не позднее следующего дня со дня получения судом в порядке, предусмотренном ч. 8 этой статьи, информации о зарегистрированном в установленном законом порядке месте проживания (пребывания) физического лица — ответчика (ч. 1 ст. 185 ГПК Украины).

Если полученная судом информация не дает возможности установить зарегистрированное в установленном законом порядке место проживания (пребывания) физического лица, суд решает вопрос об открытии производства по делу. Дальнейший вызов такого лица как ответчика по делу осуществляется через объявление на официальном веб-портале судебной власти Украины (ч. 10 ст. 185 ГПК Украины).

Таким образом, КГС ВС подчеркнул, что процессуальный закон предусматривает только два пути, если адрес ответчика не найден: либо передать дело в другой суд (если известен другой адрес), либо открыть производство, если место проживания установить невозможно. Возврат иска из-за того, что реестры не содержат информации о месте регистрации ответчика, является нарушением закона.

Суд кассационной инстанции разъяснил императивный порядок: согласно ч. 10 ст. 187 ГПК Украины, если официальная информация из реестров не позволяет установить место регистрации лица, суд обязан решить вопрос об открытии производства, а не возвращать иск. В таком случае закон предусматривает четкий механизм — вызов ответчика осуществляется через объявление на официальном веб-портале судебной власти Украины.

КГС ВС также подчеркнул, что для толкования процессуальных норм характерен принцип разумности, а право на суд не может быть ограничено требованиями, которые истец объективно не способен выполнить. Возложение на гражданина обязанности предоставлять доказательства, к которым он не имеет доступа из-за законодательства о защите персональных данных, приводит к безвыходной ситуации и нарушает ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Постановление КГС ВС от 20 мая 2026 года по делу № 199/15273/25 (производство № 61-4965св26).

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