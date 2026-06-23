Выплаты за уничтоженную бронетехнику, средства ПВО и дроны — какие документы нужны военнослужащим ВСУ для получения денег
Украинские военные могут получить дополнительное денежное вознаграждение за уничтожение или захват техники противника, сообщили в Минюсте.
Размер вознаграждения зависит от вида и значимости уничтоженной или захваченной техники. В частности, речь идет о:
- бронетехнике;
- артиллерийские системы;
- средства противовоздушной обороны;
- беспилотные летательные аппараты;
- корабли и другие образцы военной техники противника.
Какие документы нужны для получения вознаграждения
Чтобы получить выплату, необходимо документально подтвердить факт уничтожения или захвата техники.
Подтверждением могут служить:
- рапорт или донесение командира;
- фото- или видеофиксация;
- данные технических средств разведки;
- подтверждение от смежных подразделений;
- акт оприходования трофейного имущества — в случае захвата техники.
Кто принимает решение о выплате
Решение о начислении и распределении вознаграждения принимает командир. При этом учитывается личный вклад военнослужащих, принимавших участие в выполнении боевой задачи.
Выплата осуществляется по месту прохождения службы на основании соответствующего приказа.
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