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Выплаты за уничтоженную бронетехнику, средства ПВО и дроны — какие документы нужны военнослужащим ВСУ для получения денег

18:21, 23 июня 2026
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Украинским военнослужащим предусмотрены дополнительные выплаты за уничтоженную или захваченную вражескую технику, а размер вознаграждения зависит от типа техники и подтвержденных результатов боевых действий.
Выплаты за уничтоженную бронетехнику, средства ПВО и дроны — какие документы нужны военнослужащим ВСУ для получения денег
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Украинские военные могут получить дополнительное денежное вознаграждение за уничтожение или захват техники противника, сообщили в Минюсте.

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Размер вознаграждения зависит от вида и значимости уничтоженной или захваченной техники. В частности, речь идет о:

  • бронетехнике;
  • артиллерийские системы;
  • средства противовоздушной обороны;
  • беспилотные летательные аппараты;
  • корабли и другие образцы военной техники противника.

Какие документы нужны для получения вознаграждения

Чтобы получить выплату, необходимо документально подтвердить факт уничтожения или захвата техники.

Подтверждением могут служить:

  • рапорт или донесение командира;
  • фото- или видеофиксация;
  • данные технических средств разведки;
  • подтверждение от смежных подразделений;
  • акт оприходования трофейного имущества — в случае захвата техники.

Кто принимает решение о выплате

Решение о начислении и распределении вознаграждения принимает командир. При этом учитывается личный вклад военнослужащих, принимавших участие в выполнении боевой задачи.

Выплата осуществляется по месту прохождения службы на основании соответствующего приказа.

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ВСУ военные документы война

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