Выплаты за уничтоженную бронетехнику, средства ПВО и дроны — какие документы нужны военнослужащим ВСУ для получения денег

Украинским военнослужащим предусмотрены дополнительные выплаты за уничтоженную или захваченную вражескую технику, а размер вознаграждения зависит от типа техники и подтвержденных результатов боевых действий.

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Украинские военные могут получить дополнительное денежное вознаграждение за уничтожение или захват техники противника, сообщили в Минюсте.

Размер вознаграждения зависит от вида и значимости уничтоженной или захваченной техники. В частности, речь идет о:

бронетехнике;

артиллерийские системы;

средства противовоздушной обороны;

беспилотные летательные аппараты;

корабли и другие образцы военной техники противника.

Какие документы нужны для получения вознаграждения

Чтобы получить выплату, необходимо документально подтвердить факт уничтожения или захвата техники.

Подтверждением могут служить:

рапорт или донесение командира;

фото- или видеофиксация;

данные технических средств разведки;

подтверждение от смежных подразделений;

акт оприходования трофейного имущества — в случае захвата техники.

Кто принимает решение о выплате

Решение о начислении и распределении вознаграждения принимает командир. При этом учитывается личный вклад военнослужащих, принимавших участие в выполнении боевой задачи.

Выплата осуществляется по месту прохождения службы на основании соответствующего приказа.

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