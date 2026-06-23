Виплати за знищену бронетехніку, ППО і дрони – які документи потрібні військовим ЗСУ для отримання грошей

Українським військовослужбовцям передбачені додаткові виплати за знищену або захоплену ворожу техніку, а розмір винагороди залежить від типу техніки та підтверджених результатів бойової роботи.

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Українські військові можуть отримати додаткову грошову винагороду за знищення або захоплення техніки противника, повідомили в Мін’юсті.

Розмір винагороди залежить від виду та значущості знищеної або захопленої техніки. Зокрема, йдеться про:

бронетехніку;

артилерійські системи;

засоби протиповітряної оборони;

безпілотні літальні апарати;

кораблі та інші зразки військової техніки противника.

Які документи потрібні для отримання винагороди

Щоб отримати виплату, необхідно документально підтвердити факт знищення або захоплення техніки.

Підтвердженням можуть бути:

рапорт або донесення командира;

фото- або відеофіксація;

дані технічних засобів розвідки;

підтвердження від суміжних підрозділів;

акт оприбуткування трофейного майна — у разі захоплення техніки.

Хто ухвалює рішення про виплату

Рішення про нарахування та розподіл винагороди приймає командир. При цьому враховується особистий внесок військовослужбовців, які брали участь у виконанні бойового завдання.

Виплата здійснюється за місцем проходження служби на підставі відповідного наказу.

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