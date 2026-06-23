Виплати за знищену бронетехніку, ППО і дрони – які документи потрібні військовим ЗСУ для отримання грошей
Українські військові можуть отримати додаткову грошову винагороду за знищення або захоплення техніки противника, повідомили в Мін’юсті.
Розмір винагороди залежить від виду та значущості знищеної або захопленої техніки. Зокрема, йдеться про:
- бронетехніку;
- артилерійські системи;
- засоби протиповітряної оборони;
- безпілотні літальні апарати;
- кораблі та інші зразки військової техніки противника.
Які документи потрібні для отримання винагороди
Щоб отримати виплату, необхідно документально підтвердити факт знищення або захоплення техніки.
Підтвердженням можуть бути:
- рапорт або донесення командира;
- фото- або відеофіксація;
- дані технічних засобів розвідки;
- підтвердження від суміжних підрозділів;
- акт оприбуткування трофейного майна — у разі захоплення техніки.
Хто ухвалює рішення про виплату
Рішення про нарахування та розподіл винагороди приймає командир. При цьому враховується особистий внесок військовослужбовців, які брали участь у виконанні бойового завдання.
Виплата здійснюється за місцем проходження служби на підставі відповідного наказу.
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