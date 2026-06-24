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На Львівщині 17-річна дівчина загинула під колесами квадроцикла – підозру отримав орендодавець транспорту

08:28, 24 червня 2026
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Правоохоронці встановили, що техніка мала технічні несправності та використовувалася без реєстрації.
На Львівщині 17-річна дівчина загинула під колесами квадроцикла – підозру отримав орендодавець транспорту
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На Львівщині правоохоронці повідомили про підозру організатору прокату квадроциклів, під час користування якими загинула 17-річна дівчина. Про це повідомили в Львівській обласній прокуратурі.

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За даними слідства, житель Кривого Рогу, який тимчасово проживає у Львові, надавав в оренду квадроцикли у технічно несправному стані. У середині квітня цього року це призвело до загибелі неповнолітньої мешканки Винників.

У день трагедії мати дівчини взяла в оренду мотовсюдиходи для поїздки лісовою місцевістю поблизу села Виннички Давидівської громади разом із 17-річною донькою. Також у ролі «інструктора» виступав неповнолітній знайомий орендодавця.

Як встановлено, жоден із трьох осіб, які керували транспортом, не мав посвідчення водія відповідної категорії та навичок керування таким видом техніки.

Під час руху неповнолітня водійка не впоралася з керуванням, виїхала на узбіччя, після чого квадроцикл перекинувся. Від отриманих травм дівчина загинула на місці події.

Судові експерти встановили, що всі квадроцикли мали несправності систем освітлення. Крім того, на транспортному засобі, яким користувалася мати загиблої, були несправні гальма.

Також встановлено, що жоден із квадроциклів не був зареєстрований у сервісному центрі МВС. За даними слідства, орендодавець свідомо передав у користування техніку, яка не відповідала вимогам безпеки.

Жителю Кривого Рогу повідомлено про підозру у порушенні правил та норм безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті неповнолітньої (стаття 287 Кримінального кодексу України).

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