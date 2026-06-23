Військовослужбовці НГУ із СЗЧ можуть повернутися на службу через Армія+ за новою програмою

Для військових НГУ запустили новий механізм повернення на службу до 20 вересня.

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Військовослужбовці Національної гвардії України, у яких випадки самовільного залишення частини (СЗЧ) були зафіксовані до 12 червня 2026 року, отримали можливість повернутися на військову службу за новою програмою.

Це повернення на службу без батальйону резерву, з можливістю самому обрати частину з визначеного переліку, отримати підтримку контакт-центру на всіх етапах та відновити грошове та інші види забезпечення.

Для цього потрібно подати рапорт в Армія+ до 20 вересня 2026 року.

У застосунку необхідно:

обрати нову військову частину НГУ;

вказати бажаний напрям служби;

додати рекомендаційний лист;

прикріпити документ про службу в НГУ.

Рапорт розглядають до 4 діб. Якщо його погоджують, протягом наступних 3 діб готують наказ Командувача НГУ про переведення. Вирушати до нової частини потрібно лише після сповіщення в Армія+ про готовність наказу. Після цього треба прибути до обраної частини протягом 2 діб.

Після погодження рапорту в Армія+ з’явиться статус «У дорозі». Він підтверджує, що військовий добровільно повертаєтеся на службу. У новій частини його зараховують до особового складу та поновлюють усі види забезпечення.

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