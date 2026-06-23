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Военнослужащие НГУ из СОЧ могут вернуться на службу через Армия+ по новой программе

14:27, 23 июня 2026
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Для военных НГУ запустили новый механизм возвращения на службу до 20 сентября.
Военнослужащие НГУ из СОЧ могут вернуться на службу через Армия+ по новой программе
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Военнослужащие Национальной гвардии Украины, у которых случаи самовольного оставления части (СОЧ) были зафиксированы до 12 июня 2026 года, получили возможность вернуться на военную службу по новой программе.

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Это возвращение на службу без батальона резерва, с возможностью самостоятельно выбрать часть из определенного перечня, получить поддержку контакт-центра на всех этапах и восстановить денежное и другие виды обеспечения.

Для этого необходимо подать рапорт в Армия+ до 20 сентября 2026 года.

В приложении необходимо:

  • выбрать новую воинскую часть НГУ;
  • указать желаемое направление службы;
  • добавить рекомендательное письмо;
  • прикрепить документ о службе в НГУ.

Рапорт рассматривают до 4 суток. Если его согласовывают, в течение следующих 3 суток готовят приказ Командующего НГУ о переводе. Отправляться в новую часть нужно только после уведомления в Армия+ о готовности приказа. После этого необходимо прибыть в выбранную часть в течение 2 суток.

После согласования рапорта в Армия+ появится статус «В пути». Он подтверждает, что военнослужащий добровольно возвращается на службу. В новой части его зачисляют в личный состав и возобновляют все виды обеспечения.

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ВСУ военные Минобороны СЗЧ

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