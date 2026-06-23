РРО в 2026 году: какие документы предприниматели обязаны формировать и хранить

Налоговая служба пояснила, какие документы должны ежедневно формировать и хранить предприятия при использовании РРО, сколько лет необходимо хранить контрольные ленты, а также какие документы должны быть на месте проведения расчетных операций.

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Субъекты хозяйствования, осуществляющие расчетные операции в сфере торговли, общественного питания и предоставления услуг с применением регистраторов расчетных операций (РРО), обязаны соблюдать установленные законодательством требования по формированию, учету и хранению соответствующих документов.

Какие документы необходимо формировать ежедневно

В случае проведения расчетных операций в течение рабочего дня или смены субъект хозяйствования должен обеспечить:

формирование фискальных кассовых чеков в бумажной и/или электронной форме;

создание контрольных лент в электронном виде;

формирование Z-отчетов по итогам рабочей смены кассира или продавца.

Какой срок хранения документов предусмотрен законодательством

В налоговой службе отмечают, что контрольные ленты должны храниться в фискальной памяти регистратора расчетных операций в течение всего периода его эксплуатации, установленного производителем. При этом минимальный срок такого хранения не может быть менее семи лет. Исключение из этого правила предусмотрено только для автоматов по продаже товаров или предоставлению услуг.

Кроме того, на месте проведения расчетных операций субъект хозяйствования обязан иметь и хранить:

регистрационное удостоверение на РРО или его копию;

действующую справку об опломбировании РРО.

Вместе с тем на практике обязательному хранению непосредственно в месте проведения расчетов подлежат прежде всего документы, подтверждающие учет товарных запасов в случаях, предусмотренных законодательством, а также оригинал справки об опломбировании регистратора расчетных операций.

Что касается документов, связанных с регистрацией и учетом РРО, информация о них уже находится в распоряжении контролирующих органов, поэтому для подтверждения достаточно иметь их копии. В свою очередь, сформированные фискальные отчетные документы автоматически сохраняются в блоке фискальной памяти РРО и/или на сервере контролирующего органа, что обеспечивает их надлежащий учет и сохранность.

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