ССО заявили об уничтожении железнодорожного моста через Северо-Крымский канал в Крыму

Железнодорожного моста через Северо-Крымский канал в Крыму больше не существует – ССО.

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Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины сообщили об уничтожении железнодорожного моста через Северо-Крымский канал в Крыму.

Об этом ССО проинформировали в Threads, опубликовав краткое сообщение:

«Железнодорожного моста через Северо-Крымский канал в Крыму больше не существует».

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