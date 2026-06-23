ССО заявили об уничтожении железнодорожного моста через Северо-Крымский канал в Крыму
14:11, 23 июня 2026
Железнодорожного моста через Северо-Крымский канал в Крыму больше не существует – ССО.
Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины сообщили об уничтожении железнодорожного моста через Северо-Крымский канал в Крыму.
Об этом ССО проинформировали в Threads, опубликовав краткое сообщение:
«Железнодорожного моста через Северо-Крымский канал в Крыму больше не существует».
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.