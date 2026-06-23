Юлия Свириденко возглавит украинскую делегацию на конференции по восстановлению в Польше

В состав делегации войдут представители государства, бизнеса и местного самоуправления.

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Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что возглавит украинскую делегацию на Конференции по восстановлению Украины URC-2026, которая состоится в польском Гданьске.

«В состав украинской делегации на конференции войдут представители украинского бизнеса, руководители государственных компаний, представители наших общин со всей страны и, конечно, правительственные чиновники и парламентарии. Множество мероприятий разного уровня, которые должны укрепить и Украину, и Польшу, и всех наших партнеров, и Европу», — отметила Свириденко.

Премьер-министр сообщила, что перед украинской делегацией поставлена задача достичь конкретных договоренностей, которые будут способствовать укреплению обороноспособности и устойчивости Украины, а также расширению экономического сотрудничества с партнерами.

По ее словам, в ходе конференции ожидается подписание ряда важных соглашений с международными партнерами, в частности в сфере энергетики.

«Украина нацелена на конструктивное и взаимовыгодное партнерство в интересах общей европейской безопасности, экономического развития и долгосрочного процветания. Украина уважает своих партнеров и именно на принципе взаимного уважения строит сотрудничество», — подчеркнула Свириденко.

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