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Юлія Свириденко очолить українську делегацію на конференції з відновлення у Польщі

14:10, 23 червня 2026
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До складу делегації увійдуть представники держави, бізнесу та місцевого самоврядування.
Юлія Свириденко очолить українську делегацію на конференції з відновлення у Польщі
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Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що очолить українську делегацію на Конференції з відновлення України URC-2026, яка відбудеться у польському Гданську.

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«До складу української команди на Конференції увійдуть представники українського бізнесу, керівники державних компаній, представники наших громад з усієї країни та звісно урядовці й парламентарі. Багато заходів різного рівня, які мають посилити і Україну, і Польщу, і всіх наших партнерів та Європу», – зазначила Свириденко.

Прем’єр-міністерка повідомила, що перед українською делегацією поставлено завдання досягти конкретних домовленостей, які сприятимуть зміцненню обороноздатності та стійкості України, а також розширенню економічного співробітництва з партнерами.

За її словами, під час конференції очікується підписання низки важливих угод з міжнародними партнерами, зокрема у сфері енергетики.

«Україна налаштована на конструктивне й взаємовигідне партнерство в інтересах спільної європейської безпеки, економічного розвитку та довгострокового процвітання. Україна поважає своїх партнерів, і саме на принципі взаємної поваги будує співпрацю» – наголосила Свириденко.

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Польща Україна переговори Юлія Свириденко

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