ВАКС зупинив судове провадження щодо ексдиректора філії АТ «Укрзалізниця»

За даними суду, обвинувачений проходить військову службу в лавах ЗСУ.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

колегія суддів Вищого антикорупційного суду 23 червня частково задовольнила клопотання захисника та ухвалила зупинити судове провадження за обвинуваченням колишнього посадовця філії АТ «Укрзалізниця» та зобов’язала обвинуваченого повідомити суд про закінчення обставин, які стали підставою для зупинення провадження.

За даними суду, обвинувачений проходить військову службу в лавах ЗСУ.

Також суд відмовив в задоволені клопотання прокурора САП про примусовий привід обвинуваченого.

Клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою залишено без розгляду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.