ВАКС остановил судебное производство в отношении экс-директора филиала АО «Укрзализныця»
Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда 23 июня частично удовлетворила ходатайство защитника и постановила остановить судебное производство по обвинению бывшего должностного лица филиала АО «Укрзализныця», а также обязала обвиняемого сообщить суду об окончании обстоятельств, которые стали основанием для приостановления производства.
По данным суда, обвиняемый проходит военную службу в рядах ВСУ.
Также суд отказал в удовлетворении ходатайства прокурора САП о принудительном приводе обвиняемого.
Ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей оставлено без рассмотрения.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.