ВАКС остановил судебное производство в отношении экс-директора филиала АО «Укрзализныця»

По данным суда, обвиняемый проходит военную службу в рядах ВСУ.

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Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда 23 июня частично удовлетворила ходатайство защитника и постановила остановить судебное производство по обвинению бывшего должностного лица филиала АО «Укрзализныця», а также обязала обвиняемого сообщить суду об окончании обстоятельств, которые стали основанием для приостановления производства.

По данным суда, обвиняемый проходит военную службу в рядах ВСУ.

Также суд отказал в удовлетворении ходатайства прокурора САП о принудительном приводе обвиняемого.

Ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей оставлено без рассмотрения.

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