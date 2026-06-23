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Бывшего мужа экс-премьер-министра Шотландии приговорили к тюремному заключению за растрату более 400 тысяч фунтов стерлингов партийных средств

17:01, 23 июня 2026
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Питер Мюррелл признал, что в период с 2010 по 2023 год присвоил партийные деньги, которые тратил на автомобили и предметы роскоши.
Бывшего мужа экс-премьер-министра Шотландии приговорили к тюремному заключению за растрату более 400 тысяч фунтов стерлингов партийных средств
Фото: Reuters
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Бывший исполнительный директор Шотландской национальной партии Питер Мюррелл был приговорен к пяти годам и трем месяцам лишения свободы. Об этом сообщает Reuters.

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В прошлом месяце Мюррелл признал свою вину в растрате средств, а Высокий суд Эдинбурга вынес приговор. Судья отметил, что наказание должно стать предупреждением для других.

Питер Мюррелл признал, что в период с 2010 по 2023 год незаконно присвоил 400 310,65 фунтов стерлингов Шотландской национальной партии.

По данным следствия, эти деньги он использовал для покупки нескольких автомобилей, а также товаров от брендов класса люкс, в частности Estee Lauder и Harrods.

Мюррелл является бывшим мужем экс-премьер-министра Шотландии и экс-лидера Шотландской национальной партии Николы Стерджен. Она неожиданно покинула свой пост в 2023 году, незадолго до того, как была задержана в рамках расследования, касающегося финансов партии.

В марте прошлого года Стерджен была оправдана по выдвинутым обвинениям.

После того как Мюррелл сначала заявлял о своей невиновности, Стерджен также настаивала, что не знала и не подозревала об использовании им партийных средств в личных целях.

Полицейское расследование, приведшее к аресту Николы Стерджен, а также последующее осуждение ее бывшего мужа, поставили Шотландскую национальную партию в неловкое положение.

Эта политическая сила, выступающая за независимость Шотландии, уже почти два десятилетия остается доминирующей в политической жизни страны.

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деньги Шотландия

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