Должен ли прокурор уплачивать судебный сбор, если просит передать выморочное наследство общине: позиция ВС

Льготы по уплате судебного сбора, установленные для органов местного самоуправления, не распространяются на прокурора.

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Верховный Суд разъяснил, какой судебный сбор уплачивается, если прокурор подает заявление о признании наследства выморочным в интересах государства в лице органа местного самоуправления.

Детали дела

Руководитель Киевской окружной прокуратуры города Харькова в интересах государства в лице Харьковского городского совета обратился в суд с заявлением о признании наследства выморочным и передаче наследственного имущества в собственность территориальной общины.

Суд первой инстанции возвратил заявление прокурора на основании ч. 3 ст. 185 ГПК Украины, поскольку в установленный судом срок недостатки заявления в полном объеме не были устранены, а именно к материалам дела не были приложены документы, подтверждающие уплату судебного сбора.

Апелляционный суд согласился с такими выводами суда первой инстанции, мотивируя свое решение тем, что прокурор не заменяет орган местного самоуправления в судебном процессе, однако и не выполняет функцию его представительства, поскольку представляет государство и является отдельным самостоятельным субъектом обращения.

Что указал Верховный Суд

Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций, отметив, что прокурор, который обращается в суд с заявлением о признании наследства выморочным в интересах государства в лице органа местного самоуправления, является самостоятельным субъектом обращения и не освобождается от уплаты судебного сбора, поскольку Закон Украины «О судебном сборе» не предусматривает оснований для освобождения органов прокуратуры от уплаты судебного сбора за подачу таких заявлений. При этом льготы по уплате судебного сбора, установленные для органов местного самоуправления, не распространяются на прокурора.

Постановление ВС по делу № 642/3048/23 (производство № 61-1077св24).

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