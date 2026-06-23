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Чи повинен прокурор сплачувати судовий збір, якщо просить передати відумерлу спадщину громаді: позиція ВС

16:43, 23 червня 2026
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Пільги щодо сплати судового збору, встановлені для органів місцевого самоврядування, не поширюються на прокурора.
Чи повинен прокурор сплачувати судовий збір, якщо просить передати відумерлу спадщину громаді: позиція ВС
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Верховний Суд пояснив, який судовий збір сплачується, якщо прокурор подає заяву про визнання спадщини відумерлою в інтересах держави в особі органу місцевого самоврядування.

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Деталі справи

Керівник Київської окружної прокуратури міста Харкова в інтересах держави в особі Харківської міської ради звернувся до суду із заявою про визнання спадщини відумерлою та передачу спадкового майна у власність територіальної громади.

Суд першої інстанції заяву прокурора повернув на підставі ч. 3 ст. 185 ЦПК України, оскільки у встановлений судом строк недоліки заяви в повному обсязі не усунуто, а саме до матеріалів справи не додано документів, що підтверджують сплату судового збору.

Апеляційний суд погодився з такими висновками суду першої інстанції, мотивуючи своє рішення тим, що прокурор не замінює орган місцевого самоврядування у судовому процесі, однак і не виконує функцію його представництва, оскільки представляє державу та є окремим самостійним суб’єктом звернення.

Що вказав Верховний Суд

Верховний Суд погодився з висновками судів попередніх інстанцій, зазначивши, що прокурор, який звертається до суду із заявою про визнання спадщини відумерлою в інтересах держави в особі органу місцевого самоврядування, є самостійним суб’єктом звернення та не звільняється від сплати судового збору, адже Закон України «Про судовий збір» не передбачає підстав для звільнення органів прокуратури від сплати судового збору за подання таких заяв. При цьому пільги щодо сплати судового збору, встановлені для органів місцевого самоврядування, не поширюються на прокурора.

Постанова ВС у справі № 642/3048/23 (провадження № 61-1077св24).

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