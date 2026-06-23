За російську музику в громадських місцях пропонують штрафувати до 170 тисяч грн

Уряд закликають суттєво посилити відповідальність за публічне відтворення російської музики, збільшивши штрафи для громадян до 34 тисяч грн, а для юридичних осіб — до 170 тисяч грн, а також запровадивши додаткові санкції за повторні та систематичні порушення.

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В Україні пропонують суттєво посилити відповідальність за порушення заборони на використання російського музичного контенту у публічному просторі. Відповідну петицію з вимогою у суттєво підвищити штрафи за публічне відтворення російської музики подали до Кабінету Міністрів. Її автори вважають, що чинні санкції є надто низькими та не забезпечують належного виконання вимог законодавства.

Зазначається, що частина 2 статті 15 Закону України «Про культуру» забороняє публічне відтворення російської музики.

Водночас стаття 155 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає штраф за порушення цієї заборони у розмірі лише від 17 до 170 гривень за перше порушення.

Автори звернення наголошують, що такі маленькі штрафи не виконують ні превентивної, ні каральної функції, не забезпечують дотримання вимог законодавства та фактично заохочують окремих громадян і суб’єктів господарювання свідомо ігнорувати законодавчу заборону. На їхню думку, ризик отримати такий незначний штраф не є стримувальним фактором для порушників.

У зв’язку з цим автори петиції вимагають від уряду негайно підготувати та внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до статті 155 Кодексу України про адміністративні правопорушення, який передбачатиме суттєве посилення відповідальності за публічне відтворення музичного продукту держави-агресора.

Кабмін закликають вжити всіх необхідних заходів для якнайшвидшого розгляду та остаточного ухвалення відповідного закону парламентом.

У петиції №41/010180-26еп пропонується встановити такі розміри штрафів:

для фізичних осіб — від 17 000 до 34 000 гривень за перше порушення;

для юридичних осіб — від 85 000 до 170 000 гривень за перше порушення;

за повторне порушення протягом року — штраф у подвійному розмірі;

за систематичні порушення для юридичних осіб — тимчасове припинення діяльності закладу на строк до 90 діб.

Наголошується, що в умовах тривалої агресії РФ проти України держава повинна забезпечити ефективне виконання законодавчої заборони щодо поширення російського культурного продукту.

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