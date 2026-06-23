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Колишнього чоловіка експрем’єрки Шотландії засудили за розтрату понад 400 тисяч фунтів стерлінгів партійних коштів

17:01, 23 червня 2026
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Пітер Мюррелл визнав, що протягом 2010-2023 років привласнив партійні гроші, які витрачав на автомобілі та предмети розкоші.
Колишнього чоловіка експрем’єрки Шотландії засудили за розтрату понад 400 тисяч фунтів стерлінгів партійних коштів
Фото: Reuters
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Колишнього виконавчого директора Шотландської національної партії Пітера Мюррелла засудили до п’яти років і трьох місяців позбавлення волі. Про це повідомляє Reuters.

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Минулого місяця Мюррелл визнав свою провину у розтраті коштів, а Високий суд Единбурга ухвалив вирок. Суддя зазначив, що покарання має стати застереженням для інших.

Пітер Мюррелл визнав, що в період з 2010 по 2023 рік незаконно привласнив 400 310,65 фунтів стерлінгів Шотландської національної партії.

За даними слідства, ці гроші він використовував для придбання кількох автомобілів, а також товарів від брендів класу люкс, зокрема Estee Lauder та Harrods.

Мюррелл є колишнім чоловіком експрем’єрки Шотландії та екслідерки Шотландської національної партії Ніколи Стерджен. Вона несподівано залишила посаду у 2023 році, незадовго до того, як була затримана в межах розслідування щодо фінансів партії.

У березні минулого року Стерджен виправдали за висунутими обвинуваченнями.

Після того як Мюррелл спочатку заявляв про свою невинуватість, Стерджен також наполягала, що не знала і не підозрювала про використання ним партійних коштів у особистих цілях.

Поліцейське розслідування, яке призвело до арешту Ніколи Стерджен, а також подальше засудження її колишнього чоловіка, поставили незручні питання перед Шотландською національною партією.

Політична сила, яка виступає за незалежність Шотландії, майже два десятиліття залишається домінуючою в політичному житті країни.

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гроші Шотландія

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