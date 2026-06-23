ССО заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал у Криму

Залізничного мосту через Північнокримський канал в Криму більше не існує – ССО.

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Сили спеціальних операцій Збройних Сил України повідомили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал в Криму.

Про це ССО поінформували у Threads, опублікувавши коротке повідомлення:

«Залізничного мосту через Північнокримський канал в Криму більше не існує».

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