ССО заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал у Криму
14:11, 23 червня 2026
Залізничного мосту через Північнокримський канал в Криму більше не існує – ССО.
Сили спеціальних операцій Збройних Сил України повідомили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал в Криму.
Про це ССО поінформували у Threads, опублікувавши коротке повідомлення:
«Залізничного мосту через Північнокримський канал в Криму більше не існує».
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