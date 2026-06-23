  1. В Україні

РРО у 2026 році: які документи підприємці зобов’язані формувати та зберігати

17:48, 23 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Податкова служба пояснила, які документи повинні щодня формувати та зберігати суб’єкти господарювання при використанні РРО, скільки років необхідно зберігати контрольні стрічки, а також які документи мають бути на місці проведення розрахункових операцій.
РРО у 2026 році: які документи підприємці зобов’язані формувати та зберігати
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції у сфері торгівлі, громадського харчування та надання послуг із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій (РРО), зобов’язані виконувати встановлені законодавством вимоги щодо формування, обліку та зберігання відповідних документів.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Які документи необхідно формувати щоденно

У разі проведення розрахункових операцій протягом робочого дня або зміни суб’єкт господарювання повинен забезпечити:

  • формування фіскальних касових чеків у паперовій та/або електронній формі;
  • створення контрольних стрічок в електронному вигляді;
  • складання Z-звітів після завершення робочої зміни касира або продавця.

Який строк зберігання документів передбачений законодавством

У податковій службі зазначають, що контрольні стрічки мають зберігатися у фіскальній пам’яті реєстратора розрахункових операцій протягом усього періоду його використання, визначеного виробником. При цьому мінімальний строк такого зберігання не може бути меншим ніж сім років. Виняток із цього правила встановлений лише для автоматів з продажу товарів чи надання послуг.

Крім того, на місці проведення розрахункових операцій суб’єкт господарювання повинен мати та зберігати:

  • реєстраційне посвідчення на РРО або його копію;
  • чинну довідку про опломбування РРО.

Водночас на практиці обов’язковому зберіганню безпосередньо у місці здійснення розрахунків підлягають насамперед документи, що підтверджують облік товарних запасів у випадках, передбачених законодавством, а також оригінал довідки про опломбування реєстратора розрахункових операцій.

Що стосується документів, пов’язаних із реєстрацією та обліком РРО, інформація про них уже міститься у розпорядженні контролюючих органів, тому для підтвердження достатньо мати їх копії. Своєю чергою, сформовані фіскальні звітні документи автоматично зберігаються у блоці фіскальної пам’яті РРО та/або на сервері контролюючого органу, що забезпечує їх належний облік і збереження.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова Україна РРО ДПС

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Працівників прифронтових територій хочуть звільнити від ПДФО: у Раді пропонують нову податкову гарантію

У Верховній Раді пропонують запровадити податкові гарантії для працівників у прифронтових районах, які працюють у зонах підвищеного ризику.

Конкурс на посаду Генпрокурора чи зміна конституційного балансу: які ризики містить законопроєкт 15343

Європейський стандарт чи правовий експеримент: чому запропонована депутатами модель призначення Генпрокурора потребує доопрацювання.

ВРП скасувала покарання судді зі Львова Юрію Бориславському, якого звинувачували у «затягуванні» справ про п’яне водіння

ВРП скасувала дисциплінарне стягнення судді зі Львова, який масово закривав справи про п’яне водіння.

Індивідуальний номер на авто можуть знищити, а власники втратити гроші: чому у водіїв є лише рік

Отримання індивідуального номерного знака за довіреністю спрощує процедуру для водіїв, проте ігнорування строків отримання чи перереєстрації авто загрожує втратою замовлення та коштів.

Працівникам прифронтових територій можуть надати новий статус із надбавками та страховим захистом — що пропонують у Раді

Законопроєкт встановлює окремий статус для осіб, які забезпечують життєдіяльність у зонах бойових дій.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]