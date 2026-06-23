РРО у 2026 році: які документи підприємці зобов’язані формувати та зберігати

Податкова служба пояснила, які документи повинні щодня формувати та зберігати суб’єкти господарювання при використанні РРО, скільки років необхідно зберігати контрольні стрічки, а також які документи мають бути на місці проведення розрахункових операцій.

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Суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції у сфері торгівлі, громадського харчування та надання послуг із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій (РРО), зобов’язані виконувати встановлені законодавством вимоги щодо формування, обліку та зберігання відповідних документів.

Які документи необхідно формувати щоденно

У разі проведення розрахункових операцій протягом робочого дня або зміни суб’єкт господарювання повинен забезпечити:

формування фіскальних касових чеків у паперовій та/або електронній формі;

створення контрольних стрічок в електронному вигляді;

складання Z-звітів після завершення робочої зміни касира або продавця.

Який строк зберігання документів передбачений законодавством

У податковій службі зазначають, що контрольні стрічки мають зберігатися у фіскальній пам’яті реєстратора розрахункових операцій протягом усього періоду його використання, визначеного виробником. При цьому мінімальний строк такого зберігання не може бути меншим ніж сім років. Виняток із цього правила встановлений лише для автоматів з продажу товарів чи надання послуг.

Крім того, на місці проведення розрахункових операцій суб’єкт господарювання повинен мати та зберігати:

реєстраційне посвідчення на РРО або його копію;

чинну довідку про опломбування РРО.

Водночас на практиці обов’язковому зберіганню безпосередньо у місці здійснення розрахунків підлягають насамперед документи, що підтверджують облік товарних запасів у випадках, передбачених законодавством, а також оригінал довідки про опломбування реєстратора розрахункових операцій.

Що стосується документів, пов’язаних із реєстрацією та обліком РРО, інформація про них уже міститься у розпорядженні контролюючих органів, тому для підтвердження достатньо мати їх копії. Своєю чергою, сформовані фіскальні звітні документи автоматично зберігаються у блоці фіскальної пам’яті РРО та/або на сервері контролюючого органу, що забезпечує їх належний облік і збереження.

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