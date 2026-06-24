Во Львовской области 17-летняя девушка погибла под колесами квадроцикла — подозрение получил арендодатель транспортного средства

Правоохранители установили, что у квадроцикла были технические неисправности и он эксплуатировался без регистрации.

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Во Львовской области правоохранители сообщили о подозрении организатору проката квадроциклов, во время использования которых погибла 17-летняя девушка. Об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре.

По данным следствия, житель Кривого Рога, временно проживающий во Львове, сдавал в аренду квадроциклы в технически неисправном состоянии. В середине апреля этого года это привело к гибели несовершеннолетней жительницы Винников.

В день трагедии мать девушки взяла в аренду квадроциклы для поездки по лесной местности вблизи села Виннички Давидовской общины вместе с 17-летней дочерью. Также в роли «инструктора» выступал несовершеннолетний знакомый арендодателя.

Как установлено, ни один из трёх человек, управлявших транспортным средством, не имел водительского удостоверения соответствующей категории и навыков управления таким видом техники.

Во время движения несовершеннолетняя водительница не справилась с управлением, съехала на обочину, после чего квадроцикл перевернулся. От полученных травм девушка погибла на месте происшествия.

Судебные эксперты установили, что все квадроциклы имели неисправности систем освещения. Кроме того, на транспортном средстве, которым пользовалась мать погибшей, были неисправны тормоза.

Также установлено, что ни один из квадроциклов не был зарегистрирован в сервисном центре МВД. По данным следствия, арендодатель сознательно передал в пользование технику, не соответствующую требованиям безопасности.

Жителю Кривого Рога сообщено о подозрении в нарушении правил и норм безопасности дорожного движения, повлекшем смерть несовершеннолетней (статья 287 Уголовного кодекса Украины).

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