Как быстро связаться с Дарницким райсудом Киева: полный телефонный справочник

Дарницкий районный суд Киева: телефоны судей и канцелярий по двум адресам.

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Граждане, адвокаты и участники судебных процессов могут воспользоваться актуальным телефонным справочником Дарницкого районного суда города Киева. В нем собраны контакты судей, руководства аппарата, канцелярий и других структурных подразделений суда.

Справочник содержит телефоны судей, руководства аппарата, канцелярий, архива, ИТ-отдела, отдела кадровой работы и управления персоналом, а также других структурных подразделений. Контакты приведены отдельно для помещений суда на улице Александра Кошица, 5-А и улице Севастопольской, 7/13.

Телефонный справочник

Судьи

Помещение Дарницкого районного суда города Киева, ул. Александра Кошица, 5-А

Лужецкая О.Р. — каб. 102, (044) 298-58-30

Кулик С.В. — каб. 107, (044) 298-58-31

Заставенко М.О. — каб. 113, (044) 298-58-33

Якусик О.В. — каб. 119, (044) 298-58-34, +38 (050) 710-54-77

Шаповалова К.В. — каб. 123, (044) 298-58-35, +38 (095) 647-39-96

Коренюк А.М. — каб. 117, (044) 298-58-36

каб. 110 — (044) 298-58-44

Осипенко Л.М. — каб. 118, (044) 298-58-37

Калиушко Ф.А. — каб. 120, (044) 298-58-38

Маркелова В.М. — каб. 127, (044) 298-58-39, +38 (063) 887-69-19

Трусова Т.О. — каб. 124, (044) 298-58-41, +38 (063) 180-27-97

Колесник О.М. — каб. 205, (044) 298-58-42

Гусак О.С. — каб. 212, (044) 298-58-44

Котвицкий В.Л. — каб. 212, (044) 298-58-45

Котенко Р.В. — каб. 214, (044) 298-58-46, +38 (063) 671-96-44

каб. 216 — (044) 298-58-47

Сирбул О.Ф. — каб. 221, (044) 298-58-48, +38 (063) 934-60-70

Комаревцева Л.В. — каб. 223, (044) 298-58-49

Помещение Дарницкого районного суда города Киева, ул. Севастопольская, 7/13

Заруба П.И. — каб. 1, (044) 298-58-54

Счастная Т.В. — каб. 10, (044) 298-58-57

Просалова О.М. — каб. 14, (044) 298-58-59

Бондаренко М.С. — каб. 15, (044) 298-58-60, +38 (098) 750-55-99

Рудюк О.Ю. — каб. 16, (044) 298-58-61, +38 (068) 509-62-78

Скуба А.В. — каб. 17, (044) 298-58-62

Коляденко П.Л. — каб. 18, (044) 298-58-63

Монин И.В. — каб. 13, (044) 298-58-58

Канцелярии и структурные подразделения ул. Александра Кошица, 5-А

Отдел документального оборота, контроля и обеспечения рассмотрения обращений граждан — каб. 130, (044) 298-58-21

Отдел организационного обеспечения рассмотрения уголовных дел — (044) 298-58-23

Отдел экспедиции — (044) 298-58-22

Отдел организационного обеспечения рассмотрения гражданских дел — (044) 298-58-24, (044) 298-58-25

Отдел организационного обеспечения рассмотрения дел об административных правонарушениях — (044) 298-58-26, Viber (только сообщения): +38 (063) 058-61-15

Архив — (044) 298-58-27, Viber (только сообщения): +38 (093) 953-22-58

ИТ-отдел (компьютерного обеспечения и защиты информации) — (044) 298-58-28

Отдел кадровой работы и управления персоналом — каб. 208, (044) 298-58-29

Руководитель аппарата — каб. 207, (044) 298-58-52

ул. Севастопольская, 7/13

Заместитель руководителя аппарата — каб. 1, (044) 298-58-55

Отдел организационного обеспечения рассмотрения уголовных дел — каб. 12, (044) 298-58-64

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