Как быстро связаться с Дарницким райсудом Киева: полный телефонный справочник
Граждане, адвокаты и участники судебных процессов могут воспользоваться актуальным телефонным справочником Дарницкого районного суда города Киева. В нем собраны контакты судей, руководства аппарата, канцелярий и других структурных подразделений суда.
Справочник содержит телефоны судей, руководства аппарата, канцелярий, архива, ИТ-отдела, отдела кадровой работы и управления персоналом, а также других структурных подразделений. Контакты приведены отдельно для помещений суда на улице Александра Кошица, 5-А и улице Севастопольской, 7/13.
Телефонный справочник
Судьи
Помещение Дарницкого районного суда города Киева, ул. Александра Кошица, 5-А
- Лужецкая О.Р. — каб. 102, (044) 298-58-30
- Кулик С.В. — каб. 107, (044) 298-58-31
- Заставенко М.О. — каб. 113, (044) 298-58-33
- Якусик О.В. — каб. 119, (044) 298-58-34, +38 (050) 710-54-77
- Шаповалова К.В. — каб. 123, (044) 298-58-35, +38 (095) 647-39-96
- Коренюк А.М. — каб. 117, (044) 298-58-36
- каб. 110 — (044) 298-58-44
- Осипенко Л.М. — каб. 118, (044) 298-58-37
- Калиушко Ф.А. — каб. 120, (044) 298-58-38
- Маркелова В.М. — каб. 127, (044) 298-58-39, +38 (063) 887-69-19
- Трусова Т.О. — каб. 124, (044) 298-58-41, +38 (063) 180-27-97
- Колесник О.М. — каб. 205, (044) 298-58-42
- Гусак О.С. — каб. 212, (044) 298-58-44
- Котвицкий В.Л. — каб. 212, (044) 298-58-45
- Котенко Р.В. — каб. 214, (044) 298-58-46, +38 (063) 671-96-44
- каб. 216 — (044) 298-58-47
- Сирбул О.Ф. — каб. 221, (044) 298-58-48, +38 (063) 934-60-70
- Комаревцева Л.В. — каб. 223, (044) 298-58-49
Помещение Дарницкого районного суда города Киева, ул. Севастопольская, 7/13
- Заруба П.И. — каб. 1, (044) 298-58-54
- Счастная Т.В. — каб. 10, (044) 298-58-57
- Просалова О.М. — каб. 14, (044) 298-58-59
- Бондаренко М.С. — каб. 15, (044) 298-58-60, +38 (098) 750-55-99
- Рудюк О.Ю. — каб. 16, (044) 298-58-61, +38 (068) 509-62-78
- Скуба А.В. — каб. 17, (044) 298-58-62
- Коляденко П.Л. — каб. 18, (044) 298-58-63
- Монин И.В. — каб. 13, (044) 298-58-58
Канцелярии и структурные подразделения ул. Александра Кошица, 5-А
- Отдел документального оборота, контроля и обеспечения рассмотрения обращений граждан — каб. 130, (044) 298-58-21
- Отдел организационного обеспечения рассмотрения уголовных дел — (044) 298-58-23
- Отдел экспедиции — (044) 298-58-22
- Отдел организационного обеспечения рассмотрения гражданских дел — (044) 298-58-24, (044) 298-58-25
- Отдел организационного обеспечения рассмотрения дел об административных правонарушениях — (044) 298-58-26, Viber (только сообщения): +38 (063) 058-61-15
- Архив — (044) 298-58-27, Viber (только сообщения): +38 (093) 953-22-58
- ИТ-отдел (компьютерного обеспечения и защиты информации) — (044) 298-58-28
- Отдел кадровой работы и управления персоналом — каб. 208, (044) 298-58-29
- Руководитель аппарата — каб. 207, (044) 298-58-52
ул. Севастопольская, 7/13
- Заместитель руководителя аппарата — каб. 1, (044) 298-58-55
- Отдел организационного обеспечения рассмотрения уголовных дел — каб. 12, (044) 298-58-64
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