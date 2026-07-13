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Як швидко зв'язатися з Дарницьким райсудом Києва: повний телефонний довідник

19:19, 13 липня 2026
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Дарницький районний суд Києва: телефони суддів і канцелярій за двома адресами.
Як швидко зв'язатися з Дарницьким райсудом Києва: повний телефонний довідник
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Громадяни, адвокати та учасники судових процесів можуть скористатися актуальним телефонним довідником Дарницького районного суду міста Києва. У ньому зібрано контакти суддів, керівництва апарату, канцелярій та інших структурних підрозділів суду.

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Довідник містить телефони суддів, керівництва апарату, канцелярій, архіву, ІТ-відділу, відділу кадрової роботи та управління персоналом, а також інших структурних підрозділів. Контакти наведені окремо для приміщень суду на вулиці Олександра Кошиця, 5-А та вулиці Севастопольській, 7/13.

Телефонний довідник

Судді

Приміщення Дарницького районного суду міста Києва вул. Олександра Кошиця, 5-А

  • Лужецька О.Р. — каб. 102, (044) 298-58-30
  • Кулик С.В. — каб. 107, (044) 298-58-31
  • Заставенко М.О. — каб. 113, (044) 298-58-33
  • Якусик О.В. — каб. 119, (044) 298-58-34, +38 (050) 710-54-77
  • Шаповалова К.В. — каб. 123, (044) 298-58-35, +38 (095) 647-39-96
  • Коренюк А.М. — каб. 117, (044) 298-58-36
  • каб. 110 — (044) 298-58-44
  • Осіпенко Л.М. — каб. 118, (044) 298-58-37
  • Каліушко Ф.А. — каб. 120, (044) 298-58-38
  • Маркєлова В.М. — каб. 127, (044) 298-58-39, +38 (063) 887-69-19
  • Трусова Т.О. — каб. 124, (044) 298-58-41, +38 (063) 180-27-97
  • Колесник О.М. — каб. 205, (044) 298-58-42
  • Гусак О.С. — каб. 212, (044) 298-58-44
  • Котвицький В.Л. — каб. 212, (044) 298-58-45
  • Котенко Р.В. — каб. 214, (044) 298-58-46, +38 (063) 671-96-44
  • каб. 216 — (044) 298-58-47
  • Сирбул О.Ф. — каб. 221, (044) 298-58-48, +38 (063) 934-60-70
  • Комаревцева Л.В. — каб. 223, (044) 298-58-49

Приміщення Дарницького районного суду міста Києва вул. Севастопольська, 7/13

  • Заруба П.І. — каб. 1, (044) 298-58-54
  • Щасна Т.В. — каб. 10, (044) 298-58-57
  • Просалова О.М. — каб. 14, (044) 298-58-59
  • Бондаренко М.С. — каб. 15, (044) 298-58-60, +38 (098) 750-55-99
  • Рудюк О.Ю. — каб. 16, (044) 298-58-61, +38 (068) 509-62-78
  • Скуба А.В. — каб. 17, (044) 298-58-62
  • Коляденко П.Л. — каб. 18, (044) 298-58-63
  • Монін І.В. — каб. 13, (044) 298-58-58

Канцелярії та структурні підрозділи вул. Олександра Кошиця, 5-А

  • Відділ документального обігу, контролю та забезпечення розгляду звернень громадян — каб. 130, (044) 298-58-21
  • Відділ організаційного забезпечення розгляду кримінальних справ — (044) 298-58-23
  • Відділ експедиції — (044) 298-58-22
  • Відділ організаційного забезпечення розгляду цивільних справ — (044) 298-58-24, (044) 298-58-25
  • Відділ організаційного забезпечення розгляду справ про адміністративні правопорушення — (044) 298-58-26, Viber (лише повідомлення): +38 (063) 058-61-15
  • Архів — (044) 298-58-27, Viber (лише повідомлення): +38 (093) 953-22-58
  • ІТ-відділ (комп'ютерного забезпечення та захисту інформації) — (044) 298-58-28
  • Відділ кадрової роботи та управління персоналом — каб. 208, (044) 298-58-29
  • Керівник апарату — каб. 207, (044) 298-58-52

вул. Севастопольська, 7/13

  • Заступник керівника апарату — каб. 1, (044) 298-58-55
  • Відділ організаційного забезпечення розгляду кримінальних справ — каб. 12, (044) 298-58-64

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суд суддя Київ Дарницький райсуд Києва

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