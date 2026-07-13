В Верховную Раду поступило заявление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко

Руслан Стефанчук сообщил, что парламент рассмотрит этот вопрос в ближайшее время в соответствии с установленной процедурой.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», премьер-министр Юлия Свириденко подтвердила свою будущую отставку после анонсированного Президентом Владимиром Зеленским обновления Кабмина.

13 июля председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что в парламент поступило заявление об отставке премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

По его словам, парламент рассмотрит этот вопрос в ближайшее время в соответствии с установленной процедурой.

«Благодарен Юлии Анатольевне за работу во главе Правительства в чрезвычайно сложное для государства время, вклад в укрепление экономики, поддержку людей и продвижение нашей страны на пути к Европейскому Союзу», — добавил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.