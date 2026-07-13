До Верховної Ради надійшла заява про відставку прем’єр-міністра Юлії Свириденко

Руслан Стефанчук повідомив, що парламент розгляне це питання найближчим часом відповідно до встановленої процедури.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», прем'єр-міністр Юлія Свириденко підтвердила свою майбутню відставку після анонсованого Президентом Володимиром Зеленським оновлення Кабміну.

13 липня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що до парламенту надійшла заява про відставку прем’єр-міністра України Юлії Свириденко.

За його словами, парламент розгляне це питання найближчим часом відповідно до встановленої процедури.

«Вдячний Юлії Анатоліївні за роботу на чолі Уряду у надзвичайно складний для держави час, внесок у зміцнення економіки, підтримку людей і просування нашої країни на шляху до Європейського Союзу», - додав він.

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