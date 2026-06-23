НКРЕКП запровадила нові правила тарифікації на міждержавних з’єднаннях ГТС

Нові правила розподілу потужності міждержавних з’єднань запрацюють з липня 2026 року та застосовуватимуться до потужності, яка використовуватиметься з початку нового газового року - з 1 жовтня 2026 року.

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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 23 червня ухвалила рішення, спрямовані на подальшу інтеграцію газового ринку України до єдиного ринку природного газу ЄС. Зміни передбачають запровадження європейських правил розподілу потужності та тарифоутворення на міждержавних з’єднаннях газотранспортної системи.

Зокрема, Регулятор завершив нормативні кроки для запровадження спільних аукціонів з розподілу потужності міждержавних з’єднань. Такий механізм передбачає одночасний розподіл потужності газотранспортної системи України та суміжних країн, що відповідає європейській практиці функціонування ринку природного газу.

Нові правила розподілу потужності міждержавних з’єднань запрацюють з липня 2026 року та застосовуватимуться до потужності, яка використовуватиметься з початку нового газового року - з 1 жовтня 2026 року.

Для участі в аукціонах замовники послуг транспортування мають укласти договори не лише з Оператором ГТС України, а й з операторами суміжних газотранспортних систем держав - членів Європейського Союзу та Республіки Молдова. Замовник, якому буде розподілено об’єднану потужність, матиме право передати іншому замовнику право подавати номінації та реномінації на таку потужність.

Крім того, НКРЕКП встановила для ТОВ «Оператор ГТС України» тарифи на послуги транспортування природного газу для точок входу та виходу на міждержавних з’єднаннях в одиницях енергії (МВт·год на добу). Тарифи застосовуватимуться з 1 жовтня 2026 року.

Перехід до розподілу потужності та визначення тарифів в енергетичних одиницях забезпечить узгодження функціонування української газотранспортної системи з підходами європейського ринку. Це підвищить прозорість правил доступу до міждержавної інфраструктури, сприятиме належному оформленню митних процедур під час імпорту природного газу та зміцненню енергетичної безпеки України.

Ухвалені рішення є важливим кроком у виконанні зобов’язань України щодо інтеграції з європейським ринком природного газу. Вони забезпечують імплементацію європейських мережевих кодексів та гармонізацію правил функціонування українського газового ринку із законодавством ЄС.

Водночас ці рішення є черговим етапом реалізації Дорожньої карти «Довготермінове рішення для підвищення комерційної привабливості Трансбалканського маршруту та гарантування постачання природного газу в Україну», розробленої на виконання вимог DG Energy Європейської Комісії.

«Для потенційних і чинних учасників ринку рішення НКРЕКП визначають механізми взаємодії під час бронювання потужності на міждержавних з’єднаннях та транспортування природного газу.

Зокрема, для розподілу потужності на українсько-польському міждержавному з’єднанні використовуватиметься міжнародна аукціонна платформа GSA, а на міждержавних з’єднаннях з Угорщиною, Словацькою Республікою, Румунією та Республікою Молдова - платформа RBP.

Для електронної взаємодії із замовниками послуг транспортування використовуватиметься інформаційна платформа Оператора ГТС України, а для визначення маржинальних цін - дані торгової платформи ТОВ «Українська енергетична біржа», - додали у Комісії.

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