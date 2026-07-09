Работникам на территориях боевых действий хотят предоставить специальный статус и освободить от НДФЛ: что предлагает законопроект

В Украине могут ввести специальный статус для работников на территориях активных боевых действий, повышенную оплату труда и освобождение от НДФЛ – соответствующий законопроект поддержал профильный комитет.

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Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №15340, предусматривающий введение специального статуса для лиц, обеспечивающих жизнедеятельность населения, работу государства и критической инфраструктуры на территориях активных боевых действий.

Целью законопроекта является создание специального правового механизма признания, защиты и социального обеспечения лиц, которые во время военного положения лично работают на территориях активных боевых действий, обеспечивая жизнедеятельность населения, работу государственных органов, территориальных общин, объектов критической инфраструктуры и государственных электронных информационных ресурсов.

Документ предлагает:

ввести специальный режим оплаты труда для лиц, работающих в районах активных боевых действий, путем заключения срочных трудовых контрактов с повышенной оплатой, дополнительными гарантиями и компенсациями за риск;

разрешить применение вахтового метода работы для обеспечения деятельности критически важных предприятий, учреждений и служб в прифронтовых районах с последующей ротацией работников, обеспечением проживания, транспортировки и социальной защиты;

установить специальный статус «участник обеспечения жизнедеятельности на территориях активных боевых действий» для работников, которые фактически и лично выполняют трудовые обязанности в условиях повышенной опасности. Статус предлагается предоставлять исключительно за личное выполнение таких функций.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15340, которым предлагается ввести отдельный статус участника обеспечения жизнедеятельности на территориях активных боевых действий для работников, фактически выполняющих общественно важные функции в опасных условиях.

Законопроект предусматривает налоговые гарантии для лиц, которым будет предоставлен статус участника обеспечения жизнедеятельности на территориях активных боевых действий.

Ключевая идея заключается во введении налоговой гарантии, которая позволит не включать в налогооблагаемый доход отдельные выплаты работникам, если они:

фактически и лично работают на территориях активных боевых действий;

выполняют общественно необходимые функции (медицина, энергетика, транспорт, государственное управление, коммунальные и другие службы);

имеют подтвержденные периоды такой работы.

Документ предусматривает введение налоговой льготы для лиц, которые получат статус участника обеспечения жизнедеятельности на территориях активных боевых действий. Предлагается освободить от уплаты налога на доходы физических лиц заработную плату, должностные оклады, денежное обеспечение, а также надбавки, доплаты, премии, вознаграждения, компенсационные, поощрительные и другие выплаты, начисленные за периоды фактического личного выполнения работы в районах активных боевых действий.

Воспользоваться этой налоговой льготой можно будет только при наличии документального подтверждения специального статуса и периодов работы. Если на момент начисления дохода такие документы отсутствуют, налогообложение будет осуществляться в общем порядке. После получения необходимого подтверждения предусматривается возможность провести перерасчет уплаченного налога.

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