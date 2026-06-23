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Работников прифронтовых территорий хотят освободить от НДФЛ: в Раде предлагают новую налоговую гарантию

20:30, 23 июня 2026
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В Верховной Раде предлагают ввести налоговые гарантии для работников в прифронтовых районах, которые работают в зонах повышенного риска.
Работников прифронтовых территорий хотят освободить от НДФЛ: в Раде предлагают новую налоговую гарантию
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15340, которым предлагается ввести отдельный статус участника обеспечения жизнедеятельности на территориях активных боевых действий для работников, которые фактически выполняют общественно важные функции в опасных условиях.

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Законопроект №15340 предусматривает предоставление таким лицам социальных, трудовых, страховых, медицинских и безопасностных гарантий, специальный режим оплаты труда с надбавками, возможность обеспечения служебным жильем, а также механизмы социальной защиты в случае ранения, гибели или пропажи без вести.

В связи с этим в парламенте зарегистрировали еще один законопроект №15342, которым предлагается внести изменения в Налоговый кодекс Украины. Речь идет о введении налоговой поддержки для работников, обеспечивающих жизнедеятельность на территориях активных боевых действий. Законопроектом предусмотрено адресное освобождение от налогообложения доходов при условии подтвержденного фактического выполнения работы в опасных условиях.

В чем суть инициативы

Законопроект предусматривает налоговые гарантии для лиц, которым будет предоставлен статус участника обеспечения жизнедеятельности на территориях активных боевых действий.

Ключевая идея — введение налоговой гарантии, которая позволит не включать в налогооблагаемый доход отдельные выплаты работникам, если они:

  • фактически и лично работают на территориях активных боевых действий;
  • выполняют общественно необходимые функции (медицина, энергетика, транспорт, госуправление, коммунальные и другие службы);
  • имеют подтвержденные периоды такой работы.

Законопроектом предлагается ввести налоговую гарантию для лиц со статусом участника обеспечения жизнедеятельности на территориях активных боевых действий. От налогообложения НДФЛ предлагается освободить заработную плату, должностные оклады, денежное обеспечение, надбавки, доплаты, премии, вознаграждения, поощрительные, компенсационные и другие выплаты, начисленные за подтвержденные периоды фактического и личного выполнения функций на соответствующих территориях.

Налоговая гарантия будет применяться при наличии документального подтверждения статуса лица и соответствующих периодов работы. Если такого подтверждения на дату начисления дохода нет, налогообложение осуществляется по общим правилам с правом последующего перерасчета после получения необходимых документов.

При этом применение налоговой гарантии не может быть основанием для уменьшения заработной платы, должностного оклада, надбавок, доплат, премий или других выплат. Кроме того, налоговая льгота не распространяется на дистанционную работу и случаи, когда лицо фактически не выполняло функции на соответствующих территориях.

Однако реализация законопроекта может повлиять на доходную часть государственного и местных бюджетов за счет возможного непоступления НДФЛ с доходов лиц, которым предоставлен соответствующий статус, за подтвержденные периоды выполнения функций в зонах активных боевых действий. В то же время такое влияние не является автоматическим и применяется только к доходам, начисленным за подтвержденные периоды фактического и личного выполнения функций.

Окончательный объем влияния на бюджет будет зависеть от количества лиц со статусом, подтвержденных периодов работы и размера начисленных доходов, а необходимые финансовые расчеты должны быть предоставлены Правительством.

В дальнейшем ожидается, что принятие акта окажет положительный социально-экономический эффект, поскольку обеспечит налоговую реализацию специального статуса работников, выполняющих общественно необходимые функции в сложных условиях безопасности, и будет способствовать повышению их материальной мотивации и кадровой устойчивости соответствующих сфер.

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Верховная Рада Украины законопроект налоговая Украина война налоги

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