  1. В Украине

Как не потерять украинскую пенсию: в ПФУ сделали важное разъяснение для жителей ВОТ

21:02, 23 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Украинцам, проживающим на ВОТ или выехавшим за границу, объяснили порядок подтверждения права на получение пенсии.
Как не потерять украинскую пенсию: в ПФУ сделали важное разъяснение для жителей ВОТ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях или выехавшие оттуда на подконтрольную Украине территорию либо за границу, для получения украинской пенсии должны подтвердить, что не получают пенсионные выплаты от РФ.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Такое требование предусмотрено для назначения, возобновления или продолжения пенсионных выплат. В Пенсионном фонде Украины разъяснили, что подать соответствующее подтверждение можно несколькими способами, в том числе дистанционно.

Как сообщить о неполучении пенсии от РФ

Сделать это можно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Для этого необходимо авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи или Дія.Підпису и подать соответствующее заявление с указанием необходимых сведений.

Также подтверждение можно предоставить во время процедуры видеоидентификации. В таком случае необходимая информация фиксируется сотрудником Пенсионного фонда непосредственно во время сеанса видеосвязи.

Кроме того, уведомление можно направить почтой в территориальный орган ПФУ в произвольной форме. К нему следует приложить оригинал документа, подтверждающего факт нахождения лица в живых.

Еще один вариант — лично обратиться в любой работающий сервисный центр Пенсионного фонда на подконтрольной Украине территории и подать бумажное заявление.

Нужно ли подтверждать это каждый год

В Пенсионном фонде подчеркивают, что подтверждать факт неполучения российской пенсии на постоянной основе не требуется. Если такая информация уже была подана один раз и обстоятельства не изменились, повторно обращаться в Фонд не нужно.

Новое уведомление необходимо подать только в случае изменения ситуации, в частности если лицо начало получать пенсионные выплаты от РФ.

Если пенсионер недолго находился на ВОТ

В ведомстве обратили внимание, что продолжительность пребывания на временно оккупированной территории не имеет значения. Даже если пенсионер находился там всего несколько дней и вскоре выехал, требование об уведомлении о неполучении российской пенсии остается действующим.

Для продолжения или возобновления выплат необходимо подтвердить, что пенсия от РФ не получалась.

Таким образом, подтвердить отсутствие пенсионных выплат от РФ можно без личного посещения органов Пенсионного фонда, в том числе онлайн или находясь за границей. Процедура является одноразовой и не требует ежегодного прохождения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

рф Украина Пенсионный фонд ПФУ пенсия пенсия в Украине граница оккупированные территории

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Работников прифронтовых территорий хотят освободить от НДФЛ: в Раде предлагают новую налоговую гарантию

В Верховной Раде предлагают ввести налоговые гарантии для работников в прифронтовых районах, которые работают в зонах повышенного риска.

Конкурс на должность Генпрокурора или изменение конституционного баланса: какие риски таит в себе законопроект № 15343

Европейский стандарт или правовой эксперимент: почему предложенная депутатами модель назначения Генпрокурора нуждается в доработке.

ВСП отменила наказание судье из Львова Юрию Бориславскому, которого обвиняли в «затягивании» дел о вождении в нетрезвом виде

ВСП отменил дисциплинарное взыскание судьи из Львова, который массово закрывал дела о пьяном вождении.

Индивидуальный номер на авто могут уничтожить, а владельцы потерять деньги: почему у водителей есть всего лишь год

Получение индивидуального номерного знака по доверенности упрощает процедуру для водителей, однако игнорирование сроков получения или перерегистрации авто чревато потерей заказа и средств.

Работникам прифронтовых территорий могут предоставить новый статус с надбавками и страховой защитой — что предлагают в Раде

Законопроект устанавливает отдельный статус для лиц, обеспечивающих жизнедеятельность в зонах боевых действий.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]