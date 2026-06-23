Как не потерять украинскую пенсию: в ПФУ сделали важное разъяснение для жителей ВОТ

Украинцам, проживающим на ВОТ или выехавшим за границу, объяснили порядок подтверждения права на получение пенсии.

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Пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях или выехавшие оттуда на подконтрольную Украине территорию либо за границу, для получения украинской пенсии должны подтвердить, что не получают пенсионные выплаты от РФ.

Такое требование предусмотрено для назначения, возобновления или продолжения пенсионных выплат. В Пенсионном фонде Украины разъяснили, что подать соответствующее подтверждение можно несколькими способами, в том числе дистанционно.

Как сообщить о неполучении пенсии от РФ

Сделать это можно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Для этого необходимо авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи или Дія.Підпису и подать соответствующее заявление с указанием необходимых сведений.

Также подтверждение можно предоставить во время процедуры видеоидентификации. В таком случае необходимая информация фиксируется сотрудником Пенсионного фонда непосредственно во время сеанса видеосвязи.

Кроме того, уведомление можно направить почтой в территориальный орган ПФУ в произвольной форме. К нему следует приложить оригинал документа, подтверждающего факт нахождения лица в живых.

Еще один вариант — лично обратиться в любой работающий сервисный центр Пенсионного фонда на подконтрольной Украине территории и подать бумажное заявление.

Нужно ли подтверждать это каждый год

В Пенсионном фонде подчеркивают, что подтверждать факт неполучения российской пенсии на постоянной основе не требуется. Если такая информация уже была подана один раз и обстоятельства не изменились, повторно обращаться в Фонд не нужно.

Новое уведомление необходимо подать только в случае изменения ситуации, в частности если лицо начало получать пенсионные выплаты от РФ.

Если пенсионер недолго находился на ВОТ

В ведомстве обратили внимание, что продолжительность пребывания на временно оккупированной территории не имеет значения. Даже если пенсионер находился там всего несколько дней и вскоре выехал, требование об уведомлении о неполучении российской пенсии остается действующим.

Для продолжения или возобновления выплат необходимо подтвердить, что пенсия от РФ не получалась.

Таким образом, подтвердить отсутствие пенсионных выплат от РФ можно без личного посещения органов Пенсионного фонда, в том числе онлайн или находясь за границей. Процедура является одноразовой и не требует ежегодного прохождения.

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