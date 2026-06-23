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Як не втратити українську пенсію: у ПФУ зробили важливе роз’яснення для жителів ТОТ

21:02, 23 червня 2026
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Українцям, які проживають на ТОТ або виїхали за кордон, пояснили порядок підтвердження права на отримання пенсії.
Як не втратити українську пенсію: у ПФУ зробили важливе роз’яснення для жителів ТОТ
Фото: Getty Images
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Пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях або виїхали звідти на підконтрольну Україні територію чи за кордон, для отримання української пенсії повинні підтвердити, що не отримують пенсійних виплат від РФ.

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Таку вимогу передбачено для призначення, поновлення або продовження пенсійних виплат. У Пенсійному фонді України роз’яснили, що подати відповідне підтвердження можна кількома способами, зокрема дистанційно.

Як повідомити про неотримання пенсії від РФ

Зробити це можна через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. Для цього необхідно авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису або Дія.Підпису та подати відповідну заяву із зазначенням необхідних відомостей.

Також підтвердження можна надати під час процедури відеоідентифікації. У такому випадку необхідна інформація фіксується працівником Пенсійного фонду безпосередньо під час сеансу відеозв’язку.

Крім того, повідомлення можна надіслати поштою до територіального органу ПФУ у довільній формі. До нього слід додати оригінал документа, який підтверджує факт перебування особи в живих.

Ще один варіант — особисто звернутися до будь-якого працюючого сервісного центру Пенсійного фонду на підконтрольній Україні території та подати паперову заяву.

Чи потрібно підтверджувати це щороку

У Пенсійному фонді наголошують, що підтверджувати факт неотримання російської пенсії на постійній основі не потрібно. Якщо така інформація вже була подана один раз і обставини не змінилися, повторно звертатися до Фонду не потрібно.

Нове повідомлення необхідно подати лише у разі зміни ситуації, зокрема якщо особа почала отримувати пенсійні виплати від РФ.

Якщо пенсіонер недовго перебував на ТОТ

У відомстві звернули увагу, що тривалість перебування на тимчасово окупованій території не має значення. Навіть якщо пенсіонер перебував там лише кілька днів і невдовзі виїхав, вимога щодо повідомлення про неотримання російської пенсії залишається чинною.

Для продовження або поновлення виплат необхідно підтвердити, що пенсія від РФ не отримувалася.

Таким чином, підтвердити відсутність пенсійних виплат від РФ можна без особистого відвідування органів Пенсійного фонду, зокрема онлайн або перебуваючи за кордоном. Процедура є одноразовою та не потребує щорічного проходження.

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