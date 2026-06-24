Сын нашел завещание матери через 23 года после ее смерти: ВС объяснил, можно ли пересмотреть наследственные права

Обнаружение завещания спустя много лет после оформления наследства само по себе не свидетельствует о существенной ошибке при заключении соглашения о разделе наследственного имущества.

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Наследственные споры нередко возникают уже после завершения оформления наследственных прав, когда один из наследников пытается пересмотреть достигнутые ранее договоренности. В таких случаях ключевое значение приобретает вопрос, действительно ли вновь выявленные обстоятельства свидетельствуют о наличии юридически значимой ошибки при заключении сделки и могут ли они повлиять на стабильность гражданского оборота.

В постановлении Верховного Суда от 17 июня 2026 года по делу № 554/1247/24 Кассационный гражданский суд рассмотрел спор о признании недействительными свидетельства о праве на наследство и соглашения о разделе наследственного имущества в связи с обнаружением завещания наследодателя более чем через два десятилетия после открытия наследства.

Обстоятельства дела

Истец обратился в суд с требованиями признать недействительным и отменить свидетельство о праве на наследство по закону, выданное мужу его матери, признать недействительным соглашение о разделе наследственного имущества в части передачи квартиры другому наследнику и признать за ним право собственности на спорную квартиру.

После смерти матери наследниками первой очереди были ее сын и муж. В 2001 году они получили свидетельства о праве на наследство по закону и в тот же день заключили нотариально удостоверенное соглашение о разделе наследственного имущества. Согласно этому соглашению муж наследодателя получил квартиру и автомобиль, а сын — жилой дом с земельным участком.

После смерти мужа матери в 2023 году истец, убирая квартиру, обнаружил два завещания матери, одно из которых предусматривало передачу ему всего имущества.

По его мнению, если бы он знал о существовании этих завещаний в 2001 году, то не заключал бы соглашение о разделе наследственного имущества. Именно поэтому он считал, что сделка была совершена под влиянием ошибки.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска, после чего истец обратился с кассационной жалобой в Верховный Суд.

Позиция Верховного Суда

ВС указал, что согласно части первой статьи 229 ГК Украины, если лицо, совершившее сделку, ошиблось относительно обстоятельств, имеющих существенное значение, такая сделка может быть признана судом недействительной.

Существенное значение имеет ошибка относительно природы сделки, прав и обязанностей сторон, таких свойств и качеств имущества, которые существенно снижают его ценность или возможность использования по целевому назначению. Ошибка относительно мотивов сделки не имеет существенного значения, кроме случаев, установленных законом.

При этом под ошибкой понимается неправильное, ошибочное, не соответствующее действительности представление лица о природе или элементах совершаемой им сделки. Лицо, подтверждая свои требования о признании сделки недействительной, должно доказать, что такая ошибка действительно имела место, а также что она имеет существенное значение.

Суд подчеркнул, что обстоятельства, относительно которых ошибалась сторона сделки, должны существовать именно на момент ее совершения.

Ошибка вследствие собственной небрежности, незнания закона или его неправильного толкования одной из сторон не является основанием для признания сделки недействительной.

ВС обратил внимание, что истец не отрицал факт добровольного заключения соглашения о разделе наследственного имущества, а само соглашение добровольно исполнялось сторонами более двадцати лет.

Также Суд указал, что утверждение истца о его неосведомленности относительно существования нотариально удостоверенного завещания, о котором он узнал лишь через 23 года после смерти наследодателя и которое хранилось в наследственной квартире, не может расцениваться как ошибка, под влиянием которой он согласился на получение свидетельства о праве на наследство по закону и затем на основании такого свидетельства заключил с другим наследником соглашение о добровольном разделе между ними наследственного имущества.

ВС пришел к выводу, что истец не доказал объективного существования ошибки, под влиянием которой он получил свидетельства о праве на наследство по закону и заключил соглашение о разделе наследственного имущества, поэтому заявленные исковые требования являются необоснованными.

Относительно требования о признании недействительным свидетельства о праве на наследство Верховный Суд отдельно отметил, что такое свидетельство по своей сути не является сделкой.

К конструкции недействительности свидетельства о праве на наследство положения ГК Украины и других законов о сделках, в частности нормы главы 16 ГК Украины, применяться не могут.

Суд также отметил, что муж наследодателя законно приобрел право на наследование по закону после смерти супруги и имел право на соответствующую долю наследственного имущества.

Таким образом, Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а решения предыдущих инстанций — без изменений.

Суд подтвердил, что обнаружение завещания спустя много лет после оформления наследства не доказывает наличие существенной ошибки в понимании статьи 229 ГК Украины. Также Верховный Суд подчеркнул, что свидетельство о праве на наследство не является сделкой, поэтому основания недействительности сделок не могут автоматически применяться к спорам относительно такого свидетельства.

Эта правовая позиция подчеркивает важность принципа стабильности гражданских правоотношений и необходимость доказывания именно юридически значимой ошибки, существовавшей на момент заключения сделки.

Дополнительно читайте о другой позиции ВС, где завещание было отменено незадолго до смерти и без ведома семьи: что Суд сказал о правах наследников.

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