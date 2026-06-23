ВАКС арестовал квартиру и парковочное место вице-премьера Алексея Кулебы

Суд удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и арестовал квартиру стоимостью 4,4 млн грн и машино-место стоимостью 520 тысяч грн.

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Высший антикоррупционный суд наложил арест на активы вице-премьер-министра по восстановлению Алексея Кулебы. Речь идет о квартире и парковочном месте общей стоимостью почти 5 млн грн.

Как сообщили в ВАКС, суд удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и арестовал квартиру стоимостью 4,4 млн грн и машино-место стоимостью 520 тыс. грн.

Ранее в САП сообщали о подаче в ВАКС иска о признании необоснованными и взыскании в доход государства активов на сумму почти 5 млн грн, которые, по версии прокуратуры, были приобретены должностным лицом через его сестру.

По данным прокуроров, анализ официальных доходов и расходов должностного лица и членов его семьи якобы свидетельствует об отсутствии достаточных законных доходов для приобретения этих активов.

Сам Алексей Кулеба в комментарии СМИ заявил, что дело рассматривается в рамках гражданского судопроизводства и не связано с уголовным производством или предъявлением обвинения.

По словам должностного лица, окончательные выводы по делу должны быть сделаны исключительно судом после всестороннего исследования всех доказательств и обстоятельств.

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