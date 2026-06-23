ВАКС арештував квартиру та паркомісце віцепрем’єра Олексія Кулеби

Суд задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та арештував квартиру вартістю 4,4 млн грн і машино-місце вартістю 520 тисяч грн.

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Вищий антикорупційний суд наклав арешт на активи віцепрем’єр-міністра з відновлення Олексія Кулеби. Йдеться про квартиру та паркомісце загальною вартістю майже 5 млн грн.

Як повідомили у ВАКС, суд задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та арештував квартиру вартістю 4,4 млн грн і машино-місце вартістю 520 тис. грн.

Раніше у САП повідомляли про подання до ВАКС позову щодо визнання необґрунтованими та стягнення в дохід держави активів на суму майже 5 млн грн, які, за версією прокуратури, були набуті посадовцем через його сестру.

За даними прокурорів, аналіз офіційних доходів і витрат посадовця та членів його родини нібито свідчить про відсутність достатніх законних доходів для придбання цих активів.

Сам Олексій Кулеба у коментарі ЗМІ заявив, що справа розглядається в межах цивільного судочинства та не пов’язана з кримінальним провадженням або висуненням обвинувачення.

За словами посадовця, остаточні висновки у справі мають бути зроблені виключно судом після всебічного дослідження всіх доказів та обставин.

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