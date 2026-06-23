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Чи може ТЦК оштрафувати на 17 тисяч грн без доказів вручення повістки: суд став на бік військовозобов’язаного

17:30, 23 червня 2026
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Автозаводський районний суд міста Кременчука розглянув справу щодо законності штрафу ТЦК у 17 тисяч гривень, накладеного за нібито неявку за повісткою та порушення мобілізаційного законодавства.
Чи може ТЦК оштрафувати на 17 тисяч грн без доказів вручення повістки: суд став на бік військовозобов’язаного
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Автозаводський районний суд міста Кременчука розглянув адміністративну справу за позовом громадянина до територіального центру комплектування та соціальної підтримки про скасування постанови про притягнення до адміністративної відповідальності за частиною третьою статті 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Позивач оскаржив постанову ТЦК, якою на нього було накладено штраф у розмірі 17 000 грн за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Суть справи

Постановою тимчасово виконуючого обов’язки начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки громадянина було визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 210-1 КУпАП.

В оскаржуваній постанові зазначалося, що особа нібито не виконала вимоги законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, не з’явившись за викликом до ТЦК та СП у визначений строк і місце.

Водночас позивач стверджував, що жодних повісток про виклик не отримував, а сама постанова не містила належних доказів вчинення правопорушення. Крім того, на його думку, зміст постанови суперечив протоколу про адміністративне правопорушення.

Відповідач відзиву на позов не подав та не надав суду будь-яких матеріалів на підтвердження законності прийнятого рішення.

Позиція та висновки суду

Суд навів положення статті 9 КУпАП, відповідно до яких адміністративним правопорушенням є протиправна, винна дія чи бездіяльність, за яку законом передбачено адміністративну відповідальність. Також суд звернув увагу на норми статті 210-1 КУпАП, що встановлюють відповідальність за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а також на положення статті 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», якими визначено обов’язок громадян з’являтися за викликом до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у строки та місце, зазначені в отриманих повістках.

Оцінюючи обставини справи № 524/4495/26, суд зазначив, що для правомірного притягнення особи до адміністративної відповідальності необхідно не лише встановити факт правопорушення, а й дотриматися встановленої законом процедури розгляду справи.

Суд підкреслив, що відповідно до статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України саме на суб’єкта владних повноважень покладається обов’язок доведення правомірності прийнятого рішення. При цьому у справах щодо оскарження рішень органів влади такий суб’єкт не може посилатися на докази, які не були покладені в основу оскаржуваного рішення, за винятком випадків, коли доведе неможливість їх отримання до моменту прийняття такого рішення. На підтвердження цього висновку суд послався на постанову Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 28 серпня 2018 року у справі №826/6382/17.

Суд встановив, що відповідач не надав жодного доказу на підтвердження правомірності постанови про притягнення особи до адміністративної відповідальності. У матеріалах справи були відсутні докази направлення громадянину повістки про виклик до ТЦК та СП, а також будь-які належні та допустимі докази того, що він не виконав обов’язок щодо прибуття за викликом.

За таких обставин суд дійшов висновку про відсутність доказів вчинення позивачем адміністративного правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 210-1 КУпАП, у зв’язку з чим визнав постанову ТЦК протиправною.

Суд задовольнив позов, скасував постанову про накладення штрафу у розмірі 17 000 грн та закрив справу про адміністративне правопорушення. Крім того, за рахунок бюджетних асигнувань відповідача на користь позивача стягнуто судовий збір у сумі 532,48 грн.

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