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Может ли ТЦК оштрафовать на 17 тысяч грн без доказательств вручения повестки: суд встал на сторону военнообязанного

17:30, 23 июня 2026
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Автозаводской районный суд города Кременчуга рассмотрел дело о законности штрафа ТЦК в 17 тысяч гривен, наложенного за якобы неявку по повестке и нарушение мобилизационного законодательства.
Может ли ТЦК оштрафовать на 17 тысяч грн без доказательств вручения повестки: суд встал на сторону военнообязанного
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Автозаводский районный суд города Кременчуга рассмотрел административное дело по иску гражданина к территориальному центру комплектования и социальной поддержки об отмене постановления о привлечении к административной ответственности по части третьей статьи 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Истец обжаловал постановление ТЦК, которым на него был наложен штраф в размере 17 000 грн за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Суть дела

Постановлением временно исполняющего обязанности начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки гражданин был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью третьей статьи 210-1 КУоАП.

В обжалуемом постановлении указывалось, что лицо якобы не выполнило требования законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, не явившись по вызову в ТЦК и СП в установленное время и место.

Вместе с тем истец утверждал, что никаких повесток о вызове не получал, а само постановление не содержало надлежащих доказательств совершения правонарушения. Кроме того, по его мнению, содержание постановления противоречило протоколу об административном правонарушении.

Ответчик отзыв на иск не подал и не предоставил суду каких-либо материалов в подтверждение законности принятого решения.

Позиция и выводы суда

Суд привел положения статьи 9 КУоАП, согласно которым административным правонарушением является противоправное, виновное действие или бездействие, за которое законом предусмотрена административная ответственность. Также суд обратил внимание на нормы статьи 210-1 КУоАП, устанавливающие ответственность за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, а также на положения статьи 22 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», которыми определена обязанность граждан являться по вызову в территориальные центры комплектования и социальной поддержки в сроки и место, указанные в полученных повестках.

Оценивая обстоятельства дела №524/4495/26, суд отметил, что для правомерного привлечения лица к административной ответственности необходимо не только установить факт правонарушения, но и соблюсти установленную законом процедуру рассмотрения дела.

Суд подчеркнул, что в соответствии со статьей 77 Кодекса административного судопроизводства Украины именно на субъекта властных полномочий возлагается обязанность доказывания правомерности принятого решения. При этом в делах об обжаловании решений органов власти такой субъект не может ссылаться на доказательства, которые не были положены в основу обжалуемого решения, за исключением случаев, когда докажет невозможность их получения до момента принятия такого решения. В подтверждение этого вывода суд сослался на постановление Верховного Суда в составе коллегии судей Кассационного административного суда от 28 августа 2018 года по делу №826/6382/17.

Суд установил, что ответчик не предоставил ни одного доказательства в подтверждение правомерности постановления о привлечении лица к административной ответственности. В материалах дела отсутствовали доказательства направления гражданину повестки о вызове в ТЦК и СП, а также какие-либо надлежащие и допустимые доказательства того, что он не выполнил обязанность по явке по вызову.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу об отсутствии доказательств совершения истцом административного правонарушения, предусмотренного частью третьей статьи 210-1 КУоАП, в связи с чем признал постановление ТЦК противоправным.

Суд удовлетворил иск, отменил постановление о наложении штрафа в размере 17 000 грн и закрыл дело об административном правонарушении. Кроме того, за счет бюджетных ассигнований ответчика в пользу истца взыскан судебный сбор в сумме 532,48 грн.

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