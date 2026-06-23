Взятка для прокуроров и судей ВАКС в 3,5 млн долларов: фигурантам дела открыли материалы дела

Следствие по делу прокурора ОГП и адвокатов, которых подозревают в подстрекательстве к даче взятки для прокуроров и судей, завершено.

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Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила досудебное расследование по делу в отношении прокурора Офиса Генерального прокурора и двух адвокатов, которых подозревают в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды за закрытие дела, расследовавшегося детективами НАБУ.

Как сообщили в САП, фигурантов разоблачили в октябре 2025 года. По версии следствия, они предложили подозреваемым по одному из дел НАБУ организовать закрытие дела на основании так называемых «правок Лозового» путем подкупа должностных лиц САП и судей Высшего антикоррупционного суда.

Следствие установило, что согласно разработанному плану лица выполняли роль посредников при получении и передаче денежных средств. При этом размер неправомерной выгоды составлял 3 500 000 долларов США.

По данным правоохранителей, на момент разоблачения прокурор ОГП уже получил от подозреваемого часть средств — 200 тысяч долларов США.

Действия фигурантов квалифицированы по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в частности по ч. 2 ст. 15, чч. 3, 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 5 ст. 190 УК Украины.

В настоящее время детективы НАБУ по поручению прокурора САП открыли стороне защиты материалы уголовного производства для ознакомления.

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