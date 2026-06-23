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Хабар для прокурорів і суддів ВАКС у 3,5 млн доларів: фігурантам справи відкрили матеріали справи

16:51, 23 червня 2026
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Слідство у справі прокурора ОГП та адвокатів, яких підозрюють у підбурюванні до хабаря для прокурорів і суддів завершили.
Хабар для прокурорів і суддів ВАКС у 3,5 млн доларів: фігурантам справи відкрили матеріали справи
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Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила досудове розслідування у справі щодо прокурора Офісу Генерального прокурора та двох адвокатів, яких підозрюють у підбурюванні до надання неправомірної вигоди за закриття справи, що розслідувалася детективами НАБУ.

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Як повідомили у САП, фігурантів викрили у жовтні 2025 року. За версією слідства, вони запропонували  підозрюваних в одній зі справ НАБУ організувати закриття справи на підставі так званих «правок Лозового» шляхом підкупу посадових осіб САП та суддів Вищого антикорупційного суду.

Слідство встановило, що згідно з розробленим планом особи виконували роль посередників під час отримання та передавання грошових коштів. При цьому розмір неправомірної вигоди становив 3 500 000 доларів США.

За даними правоохоронців, на момент викриття прокурор ОГП уже отримав від підозрюваного частину коштів — 200 тисяч доларів США.

Дії фігурантів кваліфіковано за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема за ч. 2 ст. 15, ч.ч. 3, 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 5 ст. 190 КК України.

Наразі детективи НАБУ за дорученням прокурора САП відкрили стороні захисту матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

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НАБУ ОГП хабар адвокат САП прокурор ВАКС

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