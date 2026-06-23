Хабар для прокурорів і суддів ВАКС у 3,5 млн доларів: фігурантам справи відкрили матеріали справи

Слідство у справі прокурора ОГП та адвокатів, яких підозрюють у підбурюванні до хабаря для прокурорів і суддів завершили.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила досудове розслідування у справі щодо прокурора Офісу Генерального прокурора та двох адвокатів, яких підозрюють у підбурюванні до надання неправомірної вигоди за закриття справи, що розслідувалася детективами НАБУ.

Як повідомили у САП, фігурантів викрили у жовтні 2025 року. За версією слідства, вони запропонували підозрюваних в одній зі справ НАБУ організувати закриття справи на підставі так званих «правок Лозового» шляхом підкупу посадових осіб САП та суддів Вищого антикорупційного суду.

Слідство встановило, що згідно з розробленим планом особи виконували роль посередників під час отримання та передавання грошових коштів. При цьому розмір неправомірної вигоди становив 3 500 000 доларів США.

За даними правоохоронців, на момент викриття прокурор ОГП уже отримав від підозрюваного частину коштів — 200 тисяч доларів США.

Дії фігурантів кваліфіковано за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема за ч. 2 ст. 15, ч.ч. 3, 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 5 ст. 190 КК України.

Наразі детективи НАБУ за дорученням прокурора САП відкрили стороні захисту матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.