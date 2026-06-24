Незаконная мобилизация — не приговор: разбор успешного кейса, где суд обязал исключить военного из списков

Эффективный способ защиты: отмена индивидуального акта как путь к признанию незаконной мобилизации отмененной.

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Правовой режим военного положения в Украине не отменяет действие фундаментальных прав и свобод человека, закрепленных в Конституции. Однако, как показывает практика, государство требует исполнения конституционного долга через нарушение конституционных прав.

Рассмотрим одну из сотни подобных историй военнообязанного, которого силой задержали представители ТЦК, удерживали четверо суток, игнорируя судебные приказы о его освобождении, и после фиктивного прохождения ВВК принудительно мобилизовали. Суд, как уже повелось в подобных случаях, признал призыв незаконным, но столкнулся с правовой коллизией относительно дальнейшей службы. Несмотря на признание действий ТЦК противоправными, истец остается военнослужащим из-за специфики судебной практики Верховного Суда относительно «необратимости призыва».

Однако кейс этого военнообязанного можно считать успешным, поэтому разбираемся, как работает этот юридический парадокс и какой позиции следует придерживаться, оспаривая необратимость мобилизации.

Трое суток неизвестности и игнорирование правосудия

Гражданин был принудительно доставлен неизвестными лицами в помещение районного ТЦК. На протяжении четырех суток мужчина находился в помещении без средств связи — мобильный телефон был изъят сотрудниками ТЦК.

Даже после вмешательства адвоката и получения определения Индустриального районного суда от 26.11.2024, которое обязывало немедленно освободить истца, должностные лица ТЦК проигнорировали этот приказ. Лишь прибытие следственно-оперативной группы полиции подтвердило факт незаконного пребывания лица в здании, что стало основанием для открытия уголовных производств по ст. 146 (незаконное лишение свободы) и ст. 382 (невыполнение судебного решения) УК Украины.

Истец утверждал, что он фактически не проходил медицинский осмотр, поскольку не имел при себе медицинских документов и отказался от процедуры. Суд, исследуя материалы, установил, что ТЦК не предоставил доказательств надлежащего направления истца на ВВК. Была нарушена и процедура получения данных о состоянии здоровья из ЭСОЗ или амбулаторных карт перед осмотром.

Ответчик не смог доказать, на основании чего истец удерживался в помещении РТЦК с 23 по 27 ноября до момента издания приказа о призыве.

Суд пришел к выводу, что при отсутствии мобилизационного распоряжения или повестки у истца вообще не возникало обязанности прибывать на сборный пункт, а принудительное доставление противоречило ст. 19 и ст. 29 Конституции Украины.

Днепропетровский окружной административный суд по делу № 160/6554/25 сделал вывод: если орган власти не может предоставить документы, предшествовавшие призыву, а именно повестки или распоряжения, дальнейшие действия по мобилизации являются неправомерными.

Районный ТЦК не имел права самостоятельно отправлять лицо в воинскую часть, поскольку по закону это входит в компетенцию областных ТЦК.

«Эффект необратимости»

Наиболее дискуссионным моментом решения является его частичная реализация. Суд признал действия ТЦК противоправными, однако отказал в части требований об исключении истца из списков личного состава воинской части.

Опираясь на правовую позицию Верховного Суда, изложенную в постановлении от 05.02.2025 по делу № 160/2592/23, суд отметил, что процедура призыва является необратимой. После зачисления лица в списки части оно приобретает статус военнослужащего, и увольнение возможно только по основаниям, предусмотренным ст. 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе». Таким образом, установление противоправности призыва не ведет к автоматической демобилизации, что создает сложную преюдицию для дальнейших исков об увольнении со службы.

Победа права над необратимостью

Третий апелляционный административный суд в составе коллегии при пересмотре этого дела пошел дальше, указав, что судебная система не может оставлять гражданина в статусе военнослужащего, если сам процесс призыва был цепью правонарушений.

Апелляционный суд подтвердил, что гражданин был доставлен в ТЦК неизвестными лицами 23 ноября 2024 года и удерживался там 4 суток без связи. Суд четко отметил: ТЦК не имеет права задерживать граждан, это исключительная компетенция полиции.

Апелляция обратила внимание и на то, что медицинский осмотр был проведен без анализов и изучения медицинской карты. Суд подчеркнул, что такой осмотр фактически противоречит Положению № 402. Более того, построение команды для отправки состоялось в 10:00 того же дня, что свидетельствует о заранее подготовленном результате осмотра.

Важнейшая часть решения касается именно необратимости мобилизации. Воинская часть ссылалась на позицию Верховного Суда о том, что призыв является необратимым. Однако апелляционный суд отверг эти доводы, указав:

Решение суда первой инстанции по этому делу ограничилось лишь признанием действий ТЦК противоправными, но отказало в отмене приказа о призыве и увольнении лица со службы. Суд исходил из того, что поскольку истец уже проходит службу, обязательство воинской части уволить его выходит за рамки спора о порядке призыва. Апелляционный суд признал такой подход ошибочным, отметив, что суд должен обеспечить не просто формальную законность, а реальное восстановление нарушенного права.

Апелляционный суд обязал воинскую часть принять решение об увольнении лица и исключить его из списков личного состава.

Суд отметил, что прохождение военной службы является «непосредственным следствием приказа о мобилизации». Если первоисточник, а именно приказ ТЦК признан незаконным, то и его следствие не может оставаться в силе.

Коллегия судей признала, что хотя Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе» прямо не предусматривает такого основания для увольнения как «незаконная мобилизация», приоритет имеют нормы Конституции и Конвенции, гарантирующие право на свободу.

Суд аргументировал необходимость увольнения лица через комплекс международных и национальных норм:

Статья 13 Конвенции: каждое лицо имеет право на такое средство защиты, которое позволяет национальному органу не только установить факт нарушения, но и предоставить соответствующее возмещение или прекратить нарушение. В данном случае единственным способом прекратить нарушение является демобилизация.

Статья 29 Конституции и статья 5 Конвенции: эти нормы гарантируют право на свободу и личную неприкосновенность. Суд указал, что удержание человека на службе, начавшейся с незаконного лишения свободы (задержание ТЦК без участия полиции) и фиктивной процедуры призыва, является длящимся нарушением права на свободу.

Статья 8 Конституции: суд подчеркнул, что органы власти не могут действовать по собственному усмотрению и издавать очевидно противоправные акты.

Суд отказался принимать ссылки на «необратимость призыва», отметив, что каждое дело имеет свои особенности и индивидуальные обстоятельства.

В предыдущих делах, где ВС говорил о необратимости, истцы обычно оспаривали только действия ВВК, а не сам приказ о призыве. По делу № 160/6554/25 предметом был именно акт индивидуального действия.

Таким образом, согласно этому постановлению, полное восстановление прав (restitutio in integrum) возможно только при условии одновременной отмены приказа о призыве и возложения на воинскую часть обязанности уволить незаконно призванное лицо. Это решение стало окончательным после того, как Верховный Суд определением от 26.01.2026 вернул кассационную жалобу воинской части.

Кассационная жалоба

Кассационная жалоба Воинской части поступила в Верховный Суд в конце 2025 года. Однако уже первая проверка выявила недостатки: отсутствие документа об уплате судебного сбора и доказательств отправки копий другим участникам.

Верховный Суд отдельно зафиксировал, что определение о продлении сроков было доставлено в электронный кабинет жалобщика (воинской части) 11 декабря 2025 года в 20:44. Несмотря на это, по состоянию на 26 января 2026 года никаких заявлений, ходатайств или доказательств уплаты сбора в суд не поступило.

Хотя Верховный Суд не выразил позицию относительно самого факта незаконного призыва, его определение оставило в силе постановление Третьего апелляционного административного суда от 02.10.2025, которое отменило приказ о призыве из-за силового задержания и нарушения процедуры ВВК и обязало воинскую часть уволить гражданина со службы и исключить из списков.

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