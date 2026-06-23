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Может ли лицо, которое с 1 июня уволился с работы, оформить субсидию

23:48, 23 июня 2026
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В случае назначения жилищной субсидии с июня 2026 года будут учитываться доходы за октябрь 2025 года – март 2026 года.
Может ли лицо, которое с 1 июня уволился с работы, оформить субсидию
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области разъяснило, может ли человек, который с 1 июня уволился с работы, оформить субсидию.

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В ведомстве напомнили, что в случае подачи заявления в течение двух месяцев с начала неотапливаемого сезона (май – июнь 2026 года) жилищная субсидия назначается с начала такого сезона (с мая 2026 года), но не ранее дня возникновения права на ее получение.

При назначении жилищной субсидии с мая 2026 года будут учитываться доходы за июль – декабрь 2025 года (III–IV кварталы 2025 года). В случае отсутствия доходов за июль – декабрь 2025 года или если среднемесячный доход был меньше минимальной заработной платы, установленной на начало периода, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии, жилищная субсидия может быть назначена при условии уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в размере не менее минимального за октябрь – декабрь 2025 года.

В случае назначения жилищной субсидии с июня 2026 года будут учитываться доходы за октябрь 2025 года – март 2026 года (IV квартал 2025 года – I квартал 2026 года). В случае отсутствия доходов за октябрь 2025 года – март 2026 года или если среднемесячный доход был меньше минимальной заработной платы, установленной на начало периода, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии, жилищная субсидия может быть назначена при условии уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в размере не менее минимального за октябрь – декабрь 2025 года.

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Пенсионный фонд субсидия

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