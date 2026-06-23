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Чи може особа, яка з 1 червня звільнилася з роботи, оформити субсидію

23:48, 23 червня 2026
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У разі призначення житлової субсидії з червня 2026 року будуть враховані доходи за жовтень 2025 року – березень 2026 року.
Чи може особа, яка з 1 червня звільнилася з роботи, оформити субсидію
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Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області пояснило, чи може людина, яка з 1 червня звільнилася з роботи, оформити субсидію.

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У відомстві нагадали, що у разі подання заяви протягом двох місяців з початку неопалювального сезону (травень – червень 2026 року) житлова субсидія призначається з початку такого сезону (з травня 2026 року), але не раніше дня виникнення права на її отримання.

При призначенні житлової субсидії з травня 2026 року будуть враховані доходи за липень – грудень 2025 року (ІІІ-IV квартал 2025 року). В разі відсутності доходів за липень – грудень 2025 року або в разі, якщо середньомісячний дохід був менший за мінімальну заробітну плату, встановлену на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, житлову субсидію може бути призначено за умови сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому ніж мінімальний, за жовтень – грудень 2025 року.

У разі призначення житлової субсидії з червня 2026 року будуть враховані доходи за жовтень 2025 року – березень 2026 року (IV квартал 2025 року – І квартал 2026 року). В разі відсутності доходів за жовтень 2025 року – березень 2026 року або в разі, якщо середньомісячний дохід був менший за мінімальну заробітну плату, встановлену на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, житлову субсидію може бути призначено за умови сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому ніж мінімальний, за жовтень – грудень 2025 року.

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Пенсійний фонд субсидія

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