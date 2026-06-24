Госстат начнет собирать цены из интернет-магазинов и маркетплейсов, чтобы рассчитать индекс потребительских цен

Информацию из интернет-магазинов, маркетплейсов, сайтов компаний и открытых прайс-листов планируется использовать, в частности, для расчета индекса потребительских цен.

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Государственная служба статистики Украины утвердила порядок использования публично обнародованных данных о ценах с веб-ресурсов для целей официальной статистики. Согласно Приказу Госстата от 9 июня 2026 № 148, речь идет об информации из интернет-магазинов, маркетплейсов, сайтов компаний и открытых прайс-листов, которую планируют использовать, в частности, для расчета индекса потребительских цен.

Документ предусматривает использование современных цифровых инструментов сбора информации о ценах и тарифах, публично размещаемых в сети Интернет. Фактически Госстат получил нормативную основу для использования технологий веб-скрейпинга – автоматизированного сбора открытой информации с сайтов и онлайн-платформ. В ведомстве объясняют, что развитие электронной коммерции и цифровых сервисов требует обновления подходов к статистическим наблюдениям за ценами.

Какие данные могут собираться

Порядок позволяет использовать только информацию, открытую для неограниченного круга пользователей. В частности, источниками могут быть: Интернет-магазины; торговые онлайн-площадки; сайты производителей и поставщиков; открытые прайс-листы; информационные ресурсы органов власти; другие веб-ресурсы, где обнародуются цены и тарифы.

При этом информация должна быть доступна без авторизации, регистрации или специальных разрешений.

Персональные данные собирать не будут

Отдельно Госстат отмечает, что новый механизм не предусматривает сбор персональных данных. Порядок прямо устанавливает, что при сборе информации не обрабатываются сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц или отслеживать их деятельность. Сбор ограничивается исключительно данными о ценах, тарифах и условиях продажи товаров и услуг, которые владельцы веб-ресурсов самостоятельно сделали публичными.

Как будет работать вебскрейпинг

Сбор информации будет производиться автоматизированно. В то же время Госстат обязался соблюдать ряд ограничений: не обходить технические ограничения сайтов; не использовать закрытые или платные источники; соблюдать правила robots.txt; не создавать чрезмерную нагрузку на вебресурсы; использовать специальный идентификатор для автоматизированных запросов.

Также предусмотрена возможность получения информации непосредственно от владельцев ресурсов через API или другие каналы обмена данными.

Зачем нужны такие данные

Основной целью является повышение качества статистических наблюдений за ценами. После сбора информация будет проходить автоматическую проверку, очистку от ошибок и дублирований, классификацию по потребительской корзине и только после этого будет использоваться для статистических расчетов.

В первую очередь, речь идет о формировании индекса потребительских цен – одного из ключевых показателей инфляции в Украине.

Отметим, что новый порядок не дает Госстату права на доступ к закрытой информации или персональным данным. Правовой основой для сбора открытых данных определены: Закон Украины «Об официальной статистике»; Закон Украины «Об информации»; Закон Украины «О защите информации в информационно-коммуникационных системах»; Закон Украины «Об авторском праве и смежных правах»; Гражданский кодекс Украины.

Кроме того, документ прямо предусматривает обязанность уважать права владельцев сайтов и соблюдать установленные ими правила использования ресурсов. Важно и то, что Госстат будет использовать полученные сведения исключительно для статистических целей. Данные не могут применяться для контроля отдельных компаний, проверок бизнеса или вмешательства в ценообразование.

Что изменится для бизнеса и граждан

Для рядовых граждан нововведение фактически будет незаметным. Никаких дополнительных обязанностей для потребителей или покупателей документ не устанавливает. Для бизнеса также не вводится новая отчетность или необходимость передавать информацию в Госстат в обязательном порядке.

В то же время, компании должны учитывать, что открыто обнародованные на их сайтах цены могут использоваться органами статистики для формирования официальных показателей инфляции. Для государства же главным изменением станет возможность более оперативно получать большие массивы ценовой информации и постепенно переходить к современным цифровым методам статистического наблюдения, которые уже применяются в странах Европейского Союза.

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