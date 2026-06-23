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ВСП отменила наказание судье из Львова Юрию Бориславскому, которого обвиняли в «затягивании» дел о вождении в нетрезвом виде

18:00, 23 июня 2026
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ВСП отменил дисциплинарное взыскание судьи из Львова, который массово закрывал дела о пьяном вождении.
ВСП отменила наказание судье из Львова Юрию Бориславскому, которого обвиняли в «затягивании» дел о вождении в нетрезвом виде
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Высший совет правосудия полностью отменил решение Второй Дисциплинарной палаты ВСП от 11 марта 2026 года о привлечении судьи Железнодорожного районного суда города Львова Юрия Бориславского к дисциплинарной ответственности. «За» проголосовали 7 членов ВCП, «против» – 6. 

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Обстоятельства дела 

Основанием для дисциплинарного производства стало значительное количество постановлений судьи Юрия Бориславского о закрытии дел по ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения) в связи с истечением сроков привлечения к административной ответственности. 

Жалобщик утверждал, что судья противоправно затягивал рассмотрение административных материалов, из-за чего правонарушители избегали предусмотренной законом ответственности. В частности, судья часто передавал дела на рассмотрение общественной организации или трудового коллектива, мотивируя это старыми нормами части первой статьи 21 КУоАП (в редакции до 17 марта 2021 года). 

 Вторая Дисциплинарная палата ВСП установила, что судья:

  • рассматривал дела с нарушением 15-дневного срока, предусмотренного ст. 277 КУоАП;
  • не обосновывал причины такой затяжки;
  • не принимал достаточных мер для обеспечения участия лиц, привлекаемых к ответственности;
  • не предоставлял убедительных аргументов относительно целесообразности применения мер общественного влияния вместо административного взыскания.

Палата квалифицировала действия судьи как ненадлежащее (небрежное) отношение к исполнению служебных обязанностей и назначило ему дисциплинарное взыскание в виде предупреждения.

Решение Высшего совета правосудия

Высший совет правосудия не согласился с выводами Второй Дисциплинарной палаты. После обсуждения в специальном помещении ВСП приняла решение полностью отменить обжалуемое решение от 11 марта 2026 года и закрыть дисциплинарное производство по судье Юрию Бориславскому.

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ВСП отменила наказание судье из Львова Юрию Бориславскому, которого обвиняли в «затягивании» дел о вождении в нетрезвом виде

ВСП отменил дисциплинарное взыскание судьи из Львова, который массово закрывал дела о пьяном вождении.

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